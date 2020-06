Zelf ontslag nemen: dit zijn de vijf grootste fouten die je kan maken

1. Je werkgever of leidinggevende niet als eerste inlichten

Uiteraard is het zo dat je partner, je gezin of beste vrienden al van je switch op de hoogte zijn, nog voor je het op het werk hebt verteld. Dat is normaal. Maar op de werkvloer zelf is het ‘not done’ om bij je collega’s, klanten of leveranciers te laten vallen dat je er binnenkort niet meer zal zijn, nog voor je met je leidinggevende of werkgever hebt gesproken. Hij of zij heeft je in dienst genomen en dan is het wel zo netjes om eerst op dat niveau de beëindiging van de samenwerking te regelen. Bovendien loop je zo niet het risico dat je baas het van iemand anders moet horen en vervolgens gepikeerd raakt.