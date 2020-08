Zakenvrouw Elske Doets introduceerde term ‘balanstrutje’: ‘Ik durf te zeggen wat ik vind’

,,Mijn vader Jan Doets komt uit een geslacht van schilders, en op zijn achtste verkocht hij in Zaandam al poffertjes. Hij zegt van zichzelf dat hij adhd heeft: altijd vooruit, nooit een gat laten vallen. Dat heb ik absoluut van hem. Op mijn achtste ging ik al alleen op mijn oranje fietsje Bergen in, om alle straten en steegjes te verkennen. Als ik iets in mijn hoofd heb, doe ik het gewoon, en dat is ook waarom mensen me ongrijpbaar vinden. Mijn moeder is onze tegenpool. Die vindt alles wat ik doe te ingewikkeld of vermoeiend. Ze is wel van de gezelligheid en dat heb ik dan weer van haar.