Winkelpersoneel heeft het zwaar, maar een bonus zit er niet in

Vakbonden krijgen via hun meldpunten dagelijks klachten binnen van winkelmedewerkers die zich niet altijd veilig voelen op de werkvloer. Een bonus als dank voor het harde werk zit er volgens de werkgevers echter niet in. De supermarkten vinden het zelfs een belachelijk voorstel dat te veel geld kost.

Hema

Vakbond FNV laat weten veel berichten te krijgen uit de winkels. ,,Op sommige plekken gaat het goed, op andere plekken zijn er veel zorgen. Medewerkers van Hema melden ons bijvoorbeeld dat het werk momenteel erg zwaar is. Ze moeten continu opletten of ze wel voldoende afstand houden in de gangpaden en regelmatig komen klanten te dichtbij. Sommigen reageren vervolgens nogal lomp of zelfs agressief als hen wordt gevraagd de veiligheidsmaatregelen op te volgen’’, aldus FNV-bestuurder Linda Vermeulen.

Vermeulen vraagt zich af of het Hema-personeel straks voor zijn inzet wordt beloond. ,,De lonen bij Hema zijn al niet best, de mensen missen een structurele waardering. Het is fijn als ze een bericht van de directie krijgen dat ze zulk goed werk verrichten, maar een financiële tegemoetkoming zou nog veel mooier zijn.’’

Quote Het zou met onze huidige financiële positie een verkeerd signaal zijn als we nu allerlei bonussen zouden uitkeren Frederike van Urk, woordvoerder Hema

Dat laatste zit er volgens Hema-woordvoerster Frederike van Urk niet in. ,,Dat laat onze financiële positie niet toe, het zou een verkeerd signaal zijn als we nu allerlei bonussen zouden uitkeren.’’ Volgens haar is er een intern meldpunt voor klachten en vragen. ,,En er wordt elke week een vragenlijst onder onze mensen verspreid met de vraag hoe het gaat en wat er nog beter kan.’’ Volgens Van Urk zijn er zeker meldingen van medewerkers over lastige klanten, maar gaat het in de meeste gevallen goed. ,,Wel hebben we het idee dat veel mensen ‘coronamoe’ zijn en zich daardoor nonchalanter gedragen of sneller boos worden. Ons personeel mag maatregelen nemen als klanten te ver gaan, dat hebben we duidelijk afgesproken.’’

Kruidvat

Ed van de Weerd, ceo van drogisterijketens Kruidvat en Trekpleister, meldt dat klanten af en toe inderdaad lastig zijn of boos weglopen omdat ze geen winkelmandje willen meenemen. ,,Maar de meeste klanten begrijpen de situatie en doen nergens moeilijk over.’’ De duizenden medewerkers van deze drogisterijen krijgen rond Koningsdag een cadeautje van hun baas. Een bonus zit er volgens De Weerd niet in. ,,Nee, dan is het net of we onze mensen afkopen. Ik vind het juist belangrijk om regelmatig onze waardering voor hun harde werk uit te spreken. In de vorm van persoonlijke aandacht, een kaart of een cadeautje.’’

Geen bonus supermarkten

De kans is zo goed als nihil dat medewerkers van de supermarkten een bonus van 500 euro netto per persoon ontvangen. Vakbond CNV vindt het niet meer dan terecht dat de supers hun mensen deze bonus geven. ,,Het werken op een drukke plek levert gevaar op voor het personeel. Dan moet je als supermarkt meer doen dan alleen het geven van een reep chocolade of het overbrengen mooie woorden’’, aldus een woordvoerder.

Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum voor retailondernemers laat namens de supermarkten weten dat ze erg teleurgesteld is in de opstelling van het CNV. ,,Een rondgang langs supermarktondernemers leert dat een dergelijke coronabonus van vijfhonderd euro netto per medewerker een te kostbare operatie is.’’

Volgens Hoogstraaten is het een belachelijk voorstel van de vakbond. ,,Sommige winkels kunnen hierdoor zelfs failliet gaan. Tijdens de hamsterperiode werd er veel omzet gedraaid, maar de kosten stegen ook behoorlijk. Denk aan extra personeel voor de beveiliging en het schoonmaken. Ook is er sprake van meer ziekteverzuim, dat ligt nu gemiddeld drie keer zo hoog als voor de crisis. Dan is het ondoenlijk om elke medewerker zo'n bonus te geven. Dat gaat 'm niet worden.’’