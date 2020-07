Werknemer vaak in de knel na overlijden dierbare: ‘Op rouw zit geen aan- en uitknop’

Bijzonder werk: Jouman (28) is de nieuwe stem van de Harry Pot­ter-boe­ken

6 juli De populariteit van luisterboeken groeit, en daarmee de vraag naar nieuwe versies van geliefde verhalen. Maar het inspreken van een luisterboek is een vak apart. Alleen in de Harry Potter-reeks zitten bijvoorbeeld zo’n 150 bepalende personages. Actrice Jouman Fattal gaf ze voor het inspreken van de nieuwe luisterboeken allemaal een eigen stem. ,,Dat was een leuke zoektocht.”