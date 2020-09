Werkgeluk is hard werken: ‘Je kunt klagen, maar je moet zelf actie ondernemen’

De naam Toos Werkloos is ontstaan uit een grapje. ,,Zo noemde ik mezelf toen ik ontslagen werd. Dat was begin april. Ik werkte voor een bedrijf in Australië, waar ik vorig jaar ook woonde, maar ik kwam niet in aanmerking voor een uitkering. Ik raakte in paniek en dus ging ik heel veel solliciteren. Ik werd aangenomen als recruiter in Amsterdam, maar toen vroeg ik me af of dit wel was wat ik wilde.’’ Staats zei alsnog ‘nee’ tegen de baan en zegde ook al haar lopende sollicitaties af. ,,Diep vanbinnen voelde ik ook dat het de juiste stap was. Ik wist dat ik het anders moest gaan doen.’’