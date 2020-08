Werken als topsport: dit is wat oud-wielrenster Sanne van Paassen ons kan leren

Morgen begint de Tour de France. We kunnen ook in ons werk leren van deze topsporters, zegt voormalig profrenner Sanne van Paassen (31). Ze schreef het boek Het Leven Dat Is Pas Topsport en legt uit waar we tijdens de Tour op moeten letten.

Na een succesvolle carrière als wielrenner, waarbij ze in 2011 het wereldbekerklassement in het veldrijden won, is Sanne van Paassen nu coach, schrijver, spreker en presentator. De lessen die ze leerde als topsporter, ook in het omgaan met blessures, teleurstellingen en overwinningen, past ze nu toe op het bedrijfsleven. De renners in de Tour zijn de fietsende voorbeelden van wat ze ons over werk wil leren.

Is de voorbereiding op de Tour ook al een les?

,,Jazeker. Kijk maar naar het Nationaal Kampioenschap wielrennen vorige week. Daar zag je niemand die ook de Tour fietst. Omdat je moet kiezen waar je wil presteren. De Tourrenners waren aan het supercompenseren. Dat is uitrusten en aansterken na harde trainingen zodat je daarna nog sterker bent. Werk je naar een doel toe dan moet je andere dingen overslaan en uitrusten zodat je op het juiste moment klaar bent.’’

Waar moeten we straks op letten in de Tour?

,,Kijk eens naar de buik van renners. Dat zijn allemaal magere mannetjes en toch lijken ze soms op de fiets een buikje te hebben. Dat komt doordat ze heel goed hun buikademhaling doen. Daarmee benut je de longcapaciteit volop en adem je ontspannen. Wat we heel vaak doen, ook in het werk, is een borstademhaling. Dat doe je vooral als je stress hebt, dan ben je te veel met je hoofd bezig en niet met je lichaam. Keer dan terug naar die rustige buikademhaling en houd aandacht voor je lichaam, dan presteer je stukken beter.’’

Veel trainingen en adviezen zijn erop gericht om zo lang mogelijk effectief te werken. Jij benadrukt juist rust om daarna in korte periodes veel werk te verzetten.

,,Ik noem dat ‘peak performance’. Je moet goed met je energie omgaan. Door genoeg te rusten, naar buiten te gaan en te sporten word je creatiever en krijg je meer energie. Zo kun je in korte tijd veel meer realiseren dan wanneer je een manusje van alles bent.’’

Hoe zorg je voor meer energie in je werk?

,,Durf te kiezen en richt je aandacht daarop. Je kunt niet zowel een goede sprinter zijn als de beste klimmer. Die wielrenners zijn heel zuinig op hun energie. Reken er maar op dat ze allang afscheid hebben genomen van iedereen in hun omgeving die ze energie kost. Als je vaker topprestaties wil leveren dan mag het niet te veel energie kosten. Een eenmalige topprestatie kan iedereen door klakkeloos een schema te volgen, maar dat lukt je niet jaar op jaar. Voor de lange termijn kun je alleen goed presteren als het op jouw manier gaat. Dat is het verschil tussen renners die één keer een grote wedstrijd winnen en renners die keer op keer winnen.’’

In de Tour gaan renners soms ver voorbij wat fysiek mogelijk lijkt. Dat is toch anders dan in het dagelijks leven?

,,Dat vind ik niet. Die renners hebben een droom en een doel, daardoor kunnen ze grenzen verleggen. Als jij iets heel graag wil dan zie je ook minder beren en obstakels, dan verdwijnt angst en ga je ervoor.’’

En als een renner valt, lek rijdt of andere tegenslag heeft?

,,Ook dat gebeurt in het dagelijks leven. Negeer het niet, je mag best even balen. Maar daarna ben je zelf aan zet om de draad weer op te pakken en de tegenslag zelfs te gebruiken om er beter uit te komen. Laat het in je voordeel werken.’’

