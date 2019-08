‘Wees niet bang om van alles mis te lopen, geniet er juist van’

Je hebt de term vast wel eens voorbij horen komen: Fear Of Missing Out, oftewel FOMO. FOMO is de angst om iets belangrijks te missen. Vooral millennials schijnen er veel last van te hebben. Deze mis-angst zorgt ervoor dat we proberen zoveel mogelijk mee te maken. We rennen als een kip zonder kop rond om maar niets te hoeven missen. Logisch gevolg: een gestrest en gejaagd bestaan.

Drie feestjes in één avond

FOMO komt voor op het werk: die interessante dingen die mijn collega doet, die wil ik ook! En trouwens, zou ik in een andere baan niet veel gelukkiger of succesvoller zijn? Het komt ook voor in onze vrije tijd. Zo heb ik wel eens geprobeerd om op één avond drie feestjes aan te doen. Daar is dus geen zak aan. Aan het einde van de avond heb je met niemand echt gesproken, maar ben je wel drie keer natgeregend.

FOMO is het resultaat van een leugen die ons in onze moderne tijd voorgespiegeld wordt: dat we alles kunnen meemaken als we maar genoeg ons best doen. Maar dat is bepaald niet zo. Je hebt juist maar heel beperkt de tijd. Om precies te zijn 168 uur per week, waarbij je er gemiddeld gezien zo’n 56 van zult slapen. Nog eens zo’n 32 uur gaat op aan noodzakelijk onderhoud: eten, koken, schoonmaken, wassen, etc. Met een werkweek van 40 uur hou je dan nog 38 uur over voor al het andere: je gezin, relatie, je vrienden, je hobby’s en andere bezigheden. 38 uur is niet niets, maar zeker niet genoeg om álles in mee te maken.

Die beschikbare tijd kun je op twee manieren vullen. Optie 1: je probeert zoveel mogelijk activiteiten in die uren te proppen, met het gevaar dat je veel dingen maar half doet. Optie 2: je kiest een handvol dingen uit die je écht de moeite waard vindt en neemt de tijd om die dingen ook echt goed te doen.

En zo komen we bij de nieuwste hype: JOMO - joy of missing out, het plezier van dingen mislopen. Als je immers bewust kiest voor wat je écht belangrijk vindt, is het helemaal niet zo erg om iets te missen. Sterker nog, het kan zelfs bevrijdend zijn. Zoals Martin Bril ooit al dichtte: je mist meer dan je meemaakt, helemaal niet erg. Er is immers één ding nog prettiger dan overal alles mee te maken, en dat is weten dat je iets leuks aan het missen bent omdat je er nu eenmaal voor gekozen hebt thuis op de bank te blijven zitten.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).

In een tijd waarin een miljoen Nederlanders jaarlijks het risico lopen op een burn-out of andere stressgerelateerde ziektes is een een beetje hulp bij het omgaan met stress niet verkeerd. Professor Ad Vingerhoets (Tilburg University), vertelt wat je kunt doen om stress te beperken: