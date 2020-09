Waarom je vaker een praatje met een vreemde zou moeten maken

In de supermarkt, op straat, in de trein of in een zoommeeting: overal zien we onbekenden. We denken dat die door de bank genomen niet zitten te wachten op een praatje met ons. Eigenlijk hebben we er zelf ook geen behoefte aan, maar dat toegeven? In een Amerikaans onderzoek gaven spitsreizigers aan dat een praatje maken met een medereiziger het vervelendste was wat ze konden doen in hun reistijd. In dit experiment werd een aantal bus- en treinreizigers gevraagd wel dat praatje te beginnen. Wat bleek? Degenen die waren aangewezen om verplicht te chitchatten hadden de meest plezierige reis!