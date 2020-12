Waarom je best mag relaxen in de lockdown: ‘De inbox zorgt maar even voor zichzelf’

Als je onderdeel was van een boerenfamilie in de Franse bergen in de negentiende eeuw, was je leven waarschijnlijk niet al te spannend. In de lente en zomer werkte je hard op het land, maar in de winter kwam het werk volledig tot stilstand. De boerenfamilies hingen dan hun gereedschap in de schuur en stopten hun voorraadkasten vol. Ze kleedden zich warm aan en brachten hun tijd zoveel mogelijk horizontaal door, slapend of rustend. Af en toe stond er iemand op om een kleine maaltijd te nuttigen of een blok op het vuur te leggen. En pas als het gras weer begon te groeien, kwamen ze weer buiten de deur.

Nu suggereer ik natuurlijk niet dat we het voorbeeld van deze boeren moeten gaan volgen en een winterslaap moeten houden. Het ontbrak hen destijds aan genoeg eten, beweging en daglicht, en echt gezond was dat niet. Toch moest ik bij de afkondiging van de nieuwe maatregelen vorige week onwillekeurig denken aan de Franse boeren. Binnenblijven, reisbewegingen beperken en de winter doorbrengen binnen het gezin of in kleine kring, dat staat ons immers komende maanden óók te wachten. Bij elkaar kruipen, en pas weer buiten komen wanneer het lente is en het virus is overgewaaid.

Beregezellig

Misschien kunnen we voor de invulling van deze verlengde kerstperiode dan ook beter naar de Denen kijken dan naar de Franse boeren. In Denemarken vinden ze hygge beregezellig: samen met gezin, familie of vrienden de lange winterdagen op de bank doorbrengen. De verwarming hoog, pyjama’s en sloffen aan. Kopjes thee schenken of een fles wijn opentrekken, koekjes en snacks, en dan slap ouwenelen, met bordspelletjes of een boek. Een winterslaap, maar dan gezellig. Soms doezelt er iemand weg, en dat is ook prima. Nu de kinderen thuis zijn schiet dat thuiswerken toch niet op, dus de laptop blijft gesloten in de kast en de inbox zorgt maar even voor zichzelf.

Quote Tijd doorbren­gen met je dierbaren, dat mag gelukkig nog wél - hetzij met inachtne­ming van de regels en in kleine groepjes

We mogen deze feestdagen veel niet: niet met grote groepen dineren, niet naar een evenement, niet snowboarden, niet shoppen of naar de meubelboulevard, zelfs geen vuurwerk op oudjaar. Maar tijd doorbrengen met je dierbaren, dat mag gelukkig nog wél - hetzij met inachtneming van de regels en in kleine groepjes. We kunnen er zeker van zijn dat we nooit meer een winter meemaken waarin we zoveel tijd en aandacht voor elkaar zullen hebben. De buitenwereld buiten laten en binnen eenvoudige gezelligheid, daar komen we wel een winter op door.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

Bekijk hier alle video’s op het gebied van werk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.