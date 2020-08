Waarom een beetje afzien goed is voor je werkgeluk: ‘Dus ik ga liggen, languit op straat’

We vertonen als mensen nu eenmaal graag kuddegedrag: wij doen wat de ander ook doet. Maar iets bereiken wat er voor jou echt toe doet heeft te maken met jouw keuzes. Het draait om de wil om dingen anders te doen dan je buurman, om als het nodig is lak aan sociale conventies te hebben. En daar heb je lef voor nodig! In je ongestoorde comfortzone blijven is prettig. Maar als je echt iets wil bereiken wat er toe doet, moet het juist een beetje oncomfortabel worden. Het moet een beetje gaan schuren.

Inkoppers

Bovendien worden we vaak juist blij van de dingen die we met moeite hebben bevochten. Van de zaken waarbij we onszelf hebben uitgedaagd. Niet van de inkoppers, die we op de automatische piloot produceren. Die zijn we morgen weer vergeten. Niet voor de makkelijkste weg kiezen, maar de uitdaging aangaan geeft vaak een enorm voldaan gevoel als je toch bij je bestemming komt. Een beetje afzien zou je kunnen zeggen, draagt bij aan je werkgeluk.

Of je uitdagingen uit de weg gaat of – misschien met buikpijn – aangaat heeft te maken met lef. En je lef kun je trainen. Hoe vaker je uit je comfortzone stapt, hoe makkelijker het wordt.

Mini-experiment: doe iets wat je eigenlijk niet durft

Het maakt niet zoveel uit wat je doet, als het maar iets is wat jij reuze eng vindt. Enkele voorbeelden:



1. Iemand opbellen binnen je organisatie die je helemaal niet kent en vragen of jullie een keer kunnen lunchen omdat je graag je interne netwerk wil uitbreiden;

2. Zomaar op straat ergens op de grond gaan liggen (een suggestie van Timothy Ferriss in zijn bestseller ‘Een werkweek van 4 uur’);

3. Drie onbekenden aanspreken in een winkelstraat;

Het mag ook iets zijn wat je zelf verzint, als je het maar eng vindt om te doen.

Effect

Nummer twee wil ik eens uitproberen. Het voelt oncomfortabel, maar velen gingen me al voor. En zo eng is het nu ook weer niet. Toch betrap ik mezelf erop dat ik steeds een smoesje klaar heb waarom het vandaag geen goed idee is. Dat ik er kennelijk zó tegenop zie had ik zelf nog niet helemaal door. Het lukt me pas als ik heel duidelijk een afspraak met mezelf maak. Ik prik een plaats en een tijd. Pas als ik mezelf zo vastpin ga ik over tot actie.



Je kunt over van alles lezen, maar pas als je iets echt doet weet je of het werkt. Het is alleen maar goed dat ik ertegen opzie. Dat is nu eenmaal nodig om ondernemender te worden. Dus ik ga liggen, languit in een brede, autoloze straat. Mijn hart klopt opeens veel sneller. Het voelt raar, ongemakkelijk. Het wordt ook niet beter. Ik voel een lichte angst: zouden mensen over me heen lopen of fietsen?

Dat gebeurt niet. En eigenlijk ook niets anders: niemand besteedt aandacht aan me. Mensen lopen gewoon om me heen. Voor mij is het wél bijzonder. Als ik daarna op een terrasje zit, voel ik me trots en energiek. Ik kan de wereld aan!

