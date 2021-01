Waarom de lockdown ons innovatiever maakt

Wat misschien wél goed is aan de lockdown is dat we worden uitgedaagd om creatief te zijn. Niet dat we allemaal aan het knutselen en schilderen zijn geslagen (of misschien óók). Nee, we hebben ons ontpopt als ware ‘MacGyvers’. Ach ja, MacGyver, weet je nog? Van die jaren 80-serie waarin de hoofdpersoon in lastige situaties verzeild raakt en met minimale middelen een onwaarschijnlijke oplossing verzint. Hij ontmantelt een bom met een paperclip en weet uit de gevangenis te ontsnappen met behulp van een voetbal, olijfolie en een krant.

Nasa

Zo worden ook wij momenteel tegen wil en dank creatief uitgedaagd. Met coronaregels en het leven en werk dat maar gewoon doorgaat. Supermarkten leven zich uit met ducttape en plexiglas, restaurants improviseren met doe-het-zelf-kookpakketten en thuiswerkers vouwen zich op in het washok om maar werk verzet te krijgen. Leuk is anders, maar onwerkelijke of nieuwe situaties kunnen wel je creatieve brein stimuleren.

Laten we testen hoe creatief je op dit moment bent. De opdracht is simpel: verzin zoveel mogelijk toepassingen voor een paperclip. Klaar voor de start? Go!

En? Hoeveel had je er? Zojuist deed je de ‘alternate uses task’, ontwikkeld in de jaren 60 door psycholoog J.P. Guilford. Ook gebruikt door Nasa om goede ingenieurs op te sporen, want deze moeten behalve slim ook innovatief zijn. Je kan de test herhalen met een ander voorwerp, zoals een baksteen of sok.

Heb je 10 toepassingen verzonnen? Zoals ketting of vishaak? Gefeliciteerd, je bent echt heel normaal. Ooit was je echter een genie. Toen je kleuter was kon je waarschijnlijk tientallen toepassingen verzinnen. We verleren onze creativiteit helaas snel. Volgens verschillende wetenschappers komt dit doordat we leren kritisch te zijn op onze ideeën: ‘ach nee, dat kan nooit!’ Dé meest effectieve manier om elk goed idee in de kiem te smoren.

Beperkingen

Toch kunnen we wel leren om weer creatiever te zijn en buiten de gebaande paden te denken. Praat met mensen die heel anders zijn dan jij, maak een ommetje in een wijk waar je normaal nooit komt en schrijf eens een flinke pagina vol zonder specifiek onderwerp. Of geef je over aan de beperkingen van deze lockdown en verzin – zonder oordeel! - zoveel mogelijk manieren om de wereld net wat mooier te maken.

