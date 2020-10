Waarom de huidige manier van thuiswerken ons gaat opbreken

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat werknemers best tevreden zijn over het thuiswerken. En daarin schuilt nu juist het gevaar, waarschuwt CBRE. Een onderzoek van de vastgoedadviseur laat zien waar werkgevers extra goed op moeten letten om hun werknemers gelukkig te houden.

De vastgoedadviseur keek daarvoor naar eerdere onderzoeken van adviesbureau Gartner en ICT-platform Computable. Daarnaast heeft CBRE (dat staat voor Coldwell Banker Richard Ellis) ook een onbekend aantal klanten op het gebied van vastgoed- en huisvestingsoplossingen ondervraagd.



Bij online samenwerken komt meer kijken dan alleen het fysieke kantoor vertalen naar online, concludeert CBRE. Uit het onderzoek Hybride Werken van het bureau blijkt dat de meeste bedrijven juist dit tot nu toe hebben gedaan sinds het begin van de pandemie.



,,Ik denk dat het ons gaat opbreken dat we heel snel een quick fix hebben gevonden voor het op afstand werken”, vertelt Wouter Oosting, senior director Workplace Strategy & Innovation bij CBRE. ,,Dit leidt in de praktijk vaak tot langere werktijden, een verstoorde werk-privébalans en meer stress.”

Vrijheid

Oosting zag in de eerdere onderzoeken dat thuiswerkers verschillend reageren op de vraag of ze tevreden zijn over de situatie. ,,Juist die diversiteit aan reacties maakt dat je niet moet nadenken over één oplossing die voor iedereen geldt. Het gevaar schuilt erin dat we geneigd zijn het gemiddelde van het gemiddelde te nemen en dat waarmaken. Maar in dit geval zou je dan de plank volledig misslaan.”



Het onderzoek laat zien dat veel werknemers het vaak heerlijk vinden om de vrijheid te hebben om bijvoorbeeld de kinderen naar school te brengen of tussendoor een was te draaien. ,,Maar we vroegen hen ook naar bijvoorbeeld de doelstellingen en of ze zich daar nog betrokken bij voelen. De meerderheid gaf aan daar niet tevreden over te zijn.”

Quote Ik zou werkgevers op willen roepen zich vooral te focussen op hoe het nou écht met hun mensen gaat Wouter Oosting, Senior Director Workplace Strategy & Innovation CBRE

Rituelen

Zo zitten werknemers volgens Oosting letterlijk én figuurlijk op afstand van elkaar en de organisatie. ,,Hier moet gekeken worden naar hoe mensen samenwerken. Hoe zorgen we voor innovatie en meer creativiteit? Deze factoren worden door de ‘schijntevredenheid’ misschien wel onderbelicht.”



Oosting legt uit dat bedrijven meer moeten investeren in het sociale aspect, zodat werknemers betrokken en gelukkig blijven. ,,Er zijn leidinggevenden die moeite hebben met mensen verbinden, omdat zij geen ervaring hebben met online werken en niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Veel mensen missen toch echt dat kopje koffie en de rituelen op kantoor. Hebben we met het thuiswerken nu wel echt een antwoord gevonden op alle sociale routine die we hadden?”

Quote Denk bijvoor­beeld aan een virtuele brainstorm­ses­sie die een week duurt en waarbij ieder in zijn of haar eigen tijdstip ideeën aanvult Wouter Oosting, Senior Director Workplace Strategy & Innovation CBRE

Hybride werken

Ieder bedrijf zal een oplossing moeten vinden die specifiek bij hen past. Misschien betekent dat wel een combinatie van thuis en op kantoor werken. Of sociale aspecten naar de virtuele werkvloer vertalen. Alleen zo kan een werkgever het welzijn van zijn werknemers beschermen, zegt Oosting.



,,Ik denk dat als we doorgaan met het direct vertalen van het kantoor naar een online omgeving, werkgevers alleen maar meer en meer gaan vragen van hun personeel. Het risico dat je neemt is dat mensen misschien wel overspannen raken, omdat ze gewoon niet meer weten hoe ze met deze nieuwe situatie moeten omgaan.”



Als bedrijven een volgende stap willen zetten, spoort Oosting hen aan na te denken over ‘asynchroon’ werken. ,,Denk hier bijvoorbeeld aan een virtuele brainstormsessie die een week duurt en waarbij ieder aansluit wanneer dit hen het beste uitkomt”, zegt Oosting. Het voordeel hiervan is dat iedereen de kans krijgt om met voldoende energie aan de taak mee te werken. ,,Zo geef je mensen de tijd om zich goed te focussen en voorkom je dat mensen gestoord worden.”

Impact

Volgens Oosting heeft de tweede coronagolf bedrijven alleen maar bewuster gemaakt van de blijvende impact van de pandemie op onze manier van werken. ,,Het nieuwe normaal gaat echt niet meer lijken op hoe het was. Het oude leven is niet meer terug te halen. We zullen dat anders moeten oplossen met elkaar. Blijf er in ieder geval voor zorgen dat de verbinding tussen mensen onderling en aan je bedrijf goed is. Op de lange termijn is dat belangrijker dan vierkante meters kantoorruimte besparen.”

Verslaggever Albert Heller vlogt over thuiswerken met de kinderen.

