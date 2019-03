Stelling 1: Vrouwen willen niet hard genoeg werken.

,,Het schiet niet echt op. De arbeidsparticipatie gaat wel een beetje omhoog, maar ze werken ontzettend weinig. Maar de helft van de vrouwen onder de veertig werkt fulltime. Nederlandse vrouwen hebben last van de ‘ontplooi-ziekte’: ze hebben het gevoel dat ze tijd nodig hebben om zichzelf te ontplooien. Het is een misverstand dat je je niet kunt ontplooien tijdens het werken, werk is bij uitstek de plek om jezelf te ontplooien. En dat dit alles leidt er toe dat de helft van de vrouwen niet economisch zelfstandig is. Dat is heel afschuwelijk. Mijn auto kost bij wijze van spreken per maand nog meer dan het bedrag dat je nodig hebt om zelfstandig te zijn. Dat bedrag moet toch bij elkaar te scharrelen zijn.”

Stelling 2: Vrouwen moeten fulltime werken om de top te bereiken.

,,Hoe getalenteerd je ook bent, met minder dan drie keer per week trainen, ga je niet naar de Olympische Spelen. Aan het begin moet je tijd investeren, daar dram ik altijd over door bij vrouwen. Op een gegeven moment in je carrière hoef je minder hard te werken, en als je in het begin hard werkt, kun je je jezelf op een positie zetten waar je heus wel achterover kunt leunen. Mannen minder laten werken of hun gedrag aan laten passen is niet de oplossing. Dan lopen we weer om de roze olifant heen. Bovendien: waarom zou je macht uit handen willen geven?”

Stelling 3: Als vrouw heb je meer instrumenten om de top te bereiken dan mannen.

,,Ik vind dat vrouwen misschien wel beter beloond zouden moeten worden dan mannen. We zijn inhoudelijk vaak beter omdat we onze stukken goed lezen, we bereiden ons beter voor omdat we vaak faalangst hebben. We hebben bovendien een heleboel tools die we in de strijd kunnen gooien. We zijn empathisch, we zijn sociaal sterk en beschikken over vrouwelijke charmes. Vrouwen kunnen, afhankelijk met wie ze gaan praten, hun kleding aanpassen. Wij moeten onze ‘bloeddoddige’ kanten voor ons laten werken. Daarin zijn we effectiever dan mannen, zij zijn alleen maar bloeddorstig. ”

Drie adviezen van Zwagerman



1. Realiseer je dat je je bij uitstek tijdens je werk kunt ontplooien. Vlucht niet in yoga en mindfulness-cursussen, aldus de columniste.



2. Netwerk niet in een kippenhok als de macht bij de haantjes ligt, zegt Zwagerman. Met andere woorden: zorg dat je aan het netwerken bent op een plek die er toe doet, dat is bijna nooit op evenementen waar alleen maar vrouwen aanwezig zijn.



3. Hang rond op de plaats waar het gebeurt. Echte besluiten worden volgens Zwagerman nooit in vergaderingen genomen. ,,Ik merkte dat bij de directie van de Telegraaf men zich verzamelde op het kantoor van de commercieel directeur, na zeven uur ’s avonds. Daar ging ik dus koffie halen en kopietjes maken. Ik drong me op.”