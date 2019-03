Vlissingse groenteboer Trimpe (84): ‘Stoppen was het ergste dat me kon overkomen’

Adrie, die in juni 85 wordt, had hart voor de zaak en was voor de duvel niet bang. Ook niet als hij in de groentewinkel werd overvallen. ,,De eerste keer, ruim 25 jaar geleden, stond er iemand met een mes voor me en de tweede keer, vijf jaar geleden, werd ik ook echt gestoken. Toch heb ik hem tegen zijn borst en tegen zijn kop geschopt. Hij vluchtte uiteindelijk weg.” Meteen daarna was het weer business as usual voor de groenteboer. Stoppen met de zaak kwam niet in hem op. De bel gaat. Frans en Ada Wijkel-Trimpe. Ada is met haar 73 jaar de elf jaar jongere zus van Adrie. Als 14-jarig meisje moest ze mee gaan helpen in de groentezaak: ,,Ik wilde graag gaan studeren, maar dat ging in die tijd niet. Werken ging voor.” Vele jaren later ging ze opnieuw hand- en spandiensten verrichten in de groentezaak. Vanwege de broze gezondheid van Adrie en Francien. ,,Tot op een gegeven moment werken echt niet meer ging voor mijn broer en schoonzus. Het was gewoon op.”



Zus Ada was de verbindende factor met regisseuse Helge Prinsen. In die documentaire kan broer Adrie er, eufemistisch uitgedrukt, maar weinig begrip voor opbrengen dat zijn zus en zijn zwager zo nodig op vakantie moeten. Hoe kijkt hij er nu op terug? Is de groenteboer in ruste inmiddels milder gestemd? ,,Nee, ik ben bikkelhard op dit gebied. Vakantie past niet bij het werk. Wij zijn zelf nooit op vakantie geweest. Geen behoefte aan en ook geen tijd. Alleen gingen we af en toe eens een paar uur naar onze bungalow in Oostkapelle om een luchtje te scheppen. En vroeger gingen we ook wel eens met de veerboot naar kennissen in Breskens.”