Vijf tips om meer uit je netwerk te halen, online én in het echt

‘Netwerken’, het is een woord waar veel mensen jeuk van krijgen. Toch is het belangrijk om te doen, zeker nu er veel banen op de tocht staan. Bij het vinden van een nieuwe baan kan je netwerk doorslaggevend zijn. Maar hoe pak je dit (online) aan?

1. Blijf zichtbaar

Zo doe je dat: ,,Blijf je interesses delen”, adviseert Nancy Poleon van BrandedU. Ze geeft trainingen in personal branding. ,,Als er bijvoorbeeld een artikel is waarin ik word genoemd, deel ik dat op LinkedIn. Een artikel dat ik interessant vind, deel ik ook. We hebben allemaal inspiratie nodig, iedereen is aan het zoeken, en op deze manier inspireer je anderen. Het brengt ons dichter bij elkaar.”

Wat bereik je daarmee? ,,Naar aanleiding van een post zijn er altijd weer mensen die met me willen linken”, zegt Poleon. ,,Zo vergroot je je netwerk stukje bij beetje.”

2. Wees geen ‘spion’

Zo doe je dat: ,,Je hebt zoveel spionnen op internet”, zegt Poleon. ,,Mensen die wel meelezen, maar niets zeggen. Juist het delen van je mening heeft een positieve invloed. Nu zijn het vaak de negatieve meningen die je hoort, maar laat het ook weten als je het ergens wel mee eens bent.”

Wat bereik je daarmee? ,,Door te reageren, weten mensen dat je bestaat”, zegt Poleon. ,,Ze denken aan je: oh ja, hoe is het daar eigenlijk mee? Of als ze je nog niet kennen, zoeken ze op wie je bent.”

3. Meer geven dan nemen

Zo doe je dat: ,,Je bereikt meer door te geven, dan te halen”, zegt Poleon. ,,Luister naar mensen, help anderen en ga op zoek naar wat jullie gemeen hebben.”

Wat bereik je daarmee? ,,Je moet niet netwerken om het netwerken, maar omdat je iets waardevols kunt brengen. Een compliment is al van waarde; je maakt er iemands dag mee. Zo helpen we elkaar uiteindelijk vooruit.”

4. Maar vraag ook hulp

Zo doe je dat: ,,Durf jezelf kwetsbaar op te stellen, als je het even niet meer weet”, zegt Poleon. Veel mensen vinden dat lastig, maar bedenk: het is vleiend als iemand je hulp vraagt. Dat schrijft ook Karen Wickre in haar boek Taking the Work out of Networking. Leid het goed in, adviseert zij. Benadruk bijvoorbeeld waarom je diegene zo goed vindt in zijn werk en waarom je graag van deze persoon advies wil.

Wat bereik je daarmee? Het zijn met name de weak ties waarvan je de vruchten plukt bij het netwerken, schrijft Wickre. Dit zijn mensen met wie je over het algemeen geen contact hebt, maar die wel een enorme impact op je netwerk kunnen hebben. Ze begeven zich in een andere sociale cirkel en hebben andere informatie dan directe vrienden en kennissen. Dankzij sociale media is het heel makkelijk geworden om het advies van deze weak ties in te schakelen.

Tip 5: Combineer online met offline

Zo doe je dat: Blijf niet alleen op het web rondhangen, zegt Poleon. Stuur ook zo nu en dan relatiegeschenken of maak een wandeling met mensen die je graag verder zou willen spreken. Poleon zelf stuurde tijdens de lockdown naar een aantal relaties nootjes met de tekst: ‘Some healthy nuts in nutty times’.

Wat bereik je daarmee? Je onderhoudt een connectie met klanten en mensen vinden het leuk dat je aan ze denkt. ‘Ik heb van iedereen een positieve reactie gehad’, zegt Poleon. Ook Wickre benadrukt het belang van zo nu en dan je gezicht laten zien. Er wordt van werknemers verwacht dat ze sociaal zijn, schrijft ze in haar boek. Het is prima om het op een borrel - zodra die er weer zijn - kort te houden. Als mensen je gezicht maar even hebben gezien.

