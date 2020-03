Vijf tips om het thuis met elkaar uit te houden: ‘Frustratie hoort erbij’

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking Druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft iedere week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Vandaag: vreedzaam samenwonen voor gevorderden

Week drie van de corona-maatregelen zijn begonnen. Een groot deel van de werkende bevolking probeert zo goed en zo kwaad als het gaat thuis te werken, met niet te onderschatten gevolgen in de persoonlijke sfeer.

Je hebt nog nooit zoveel van je partner meegemaakt. De kinderen blijken toch niet goed helder te hebben wanneer papa of mama in een héél belangrijk telefoontje zit. De muren komen op je af. Miscommunicaties, huilbuien, woede-uitbarstingen en paniekaanvallen. Je begint terug te verlangen naar de oppervlakkige veiligheid van de kantoortuin. Kortom: handvatten over vreedzaam samenwonen komen nu wel van pas.

1. Irritatie mag

Het is niet gek dat je soms ontploft omdat de ander te luid ademt of de afwasmachine wéér niet heeft uitgeruimd. Irritatie hoort bij deze omstandigheden, en zegt niet noodzakelijkerwijs iets over de onderlinge band. Het zijn uitzonderlijke tijden en daar hoort frustratie bij. Test je incasseringsvermogen en spreek af: dat je je soms irriteert betekent niet dat je niet van je gezinsgenoten houdt. En andersom, dat je van je gezinsgenoten houdt betekent niet dat je hen niet af en toe achter het behang kunt plakken.

2. Koester je privé-tijd

Natuurlijk, samenzijn is gezellig en zo. Maar voor je mentale gezondheid is het ook belangrijk om tijd te hebben voor jezelf en je eigen gedachten. Dus: doe regelmatig een wandeling, verstop je in een kast met een boek, ga onkruid wieden of sluit je op in de wc met een kruiswoordpuzzel.

3. Reageer je frustratie af

Nee, natuurlijk niet op je huisgenoten. Maar wel: op een boksbal, op een slopende intervaltraining, die puinhoop van een schuur, het verouderde tegelvloertje in je badkamer. Met betrekking tot het laatste, overdrijf niet. Niemand wil in quarantaine in een bouwval wonen.

4. Maak afspraken

Met elkaar opgehokt zitten vraagt om duidelijke afspraken over het samenleven: wie is op welk moment het aanspreekpunt voor de kinderen? Welke functies binnen de BV Gezin worden door wie en wanneer uitgevoerd? Wat zijn de werktijden en wanneer ben je vrij van de verantwoordelijkheid? Maak je geen duidelijke afspraken dan is iedereen overal voor verantwoordelijk - en gebeurt er dus helemaal niets. Het is net werk.

5. Deel ergernis én waardering

Ik weet het, soft gedoe, maar het helpt echt: deze situatie vraagt om veel en vaak communiceren. Vergader dus regelmatig. Praat natúúrlijk over de dingen die niet goed gaan (dat lucht namelijk op) maar hou het bij jezelf. Verwijten zijn aanleiding tot ruzie, gevoelens delen (vaak) tot begrip. Spreek echter ook waardering uit voor wat wél goed gaat: doet wonderen voor de relatie en voor de sfeer. Want, vergis je niet, samenwonen is uitermate arbeidsintensief.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover het boek Fokking druk (2018) en Werken met millennials (2019).