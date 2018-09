Vier conciërges over hun wereldbaan: 'Waar blijft de Dag van de Conciërge?'

Het zijn bijna altijd kleurrijke mensen, met humor en liefde voor kinderen, die na hun schooltijd met plezier aan hen terugdenken. In een vorig leven als leraar op een grote scholengemeenschap hadden we conciërge Govert, op het oog een droogkloot, die alles deed voor de leerlingen en zijn vernietigende sarcasme bewaarde voor sommige docenten, die hij druiloren noemde. Ik was erbij toen een wat bekakte collega-docente hem verweet dat hij onbereikbaar was toen ze hem die middag nodig had. ,,Tja, ik moet weleens uit de broek. Jij ook?’’ zei Govert tegen de dame.