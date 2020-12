Vertaler Vincent (28): ‘Dit jaar heb ik maar drie dagen niet gewerkt, inclusief de weekenden’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Vincent Steijger (28), hij is freelance vertaler.

Wat voor soort opdrachten heb je allemaal?

,,Ik vertaal vooral teksten voor websites en apps, van Engels naar Nederlands en andersom. Ik doe veel voor Amazon en Bol. Voor de bedrijven die hun producten via deze webshops verkopen. Ze hebben de kennis of tijd niet om het zelf te vertalen en vragen een freelancer om het voor hen te doen. Het zijn vaak simpele teksten. Ik kies bewust nooit voor de medische, juridische en technische onderwerpen, die kennis heb ik niet in huis.”

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

,,Als ik ‘s ochtends mijn laptop openklap bekijk ik alle berichten van potentiële klanten op Fiverr, het platform waar ik mijn opdrachten vandaan haal. Omdat er heel veel werk voor mij is, kan ik kiezen wat ik wil gaan doen. Sommige opdrachten kosten me een paar uur, andere een dag tot een week. Het vertalen van een handleiding van 90 pagina’s is bijvoorbeeld veel werk, met productteksten ben ik zo klaar. Ik heb altijd fulltime werk. Het afgelopen jaar heb ik maar drie dagen niet gewerkt, inclusief de weekenden.”

Vertalen lijkt best simpel, iedereen kan Google Translate gebruiken.

,,Ik heb weleens klanten die zeggen: ‘Anderen zijn goedkoper maar blijken Google Translate te gebruiken. Jij bent duurder, dan zal je vast beter zijn’. Als je vertaalmachines gebruikt, kom je daar niet zomaar mee weg. Je wordt gecontroleerd door de bedrijven. Iemand die Italiaanse teksten vertaalt met Translate en denkt dat dat onopgemerkt blijft omdat niemand de taal spreekt, heeft het mis. De vertaalsoftware wordt wel steeds beter, maar toch wordt het nog steeds te letterlijk vertaald, ook in het Engels.”

Waarom heb je voor Engels gekozen?

,,Ik heb International Business Management gestudeerd, die studie is in het Engels. Dan leer je vanzelf heel veel woorden waar je anders niet zo snel op was gekomen. Ik heb dus een grote woordenschat in deze taal.”

Wat doe je om te voorkomen dat je werk eentonig wordt?

,,Om het leuk en afwisselend te houden werkte ik afgelopen maandag bijvoorbeeld aan 12 opdrachten, zodat ik me op dinsdag bezig kon houden met het verzamelen van nieuwe opdrachten. Daar was ik dan woensdag weer heel de dag mee bezig. Zo wissel ik het af. Ik krijg steeds vaker de vraag hoe ik dit aanpak, daarom heb ik een online cursus opgezet om anderen te leren hoe ze een bedrijf moeten opzetten via Fiverr. Ik leg het hen dan stap voor stap uit. Dat vind ik erg leuk om te doen.”

De zaken gaan goed dus. Maar je hebt vast niet elke dag zin om aan de slag te gaan.

,,Tuurlijk, iedereen heeft weleens een dag waarop hij geen zin heeft om te gaan werken. Maar wat het vervelende is, is dat online alles continu doorgaat. Als je geen kansen wil missen, moet je de opdrachten altijd in de gaten houden. Even een paar dagen ertussenuit gaan, kan soms gewoon niet. Daarom ben ik er op een gegeven moment bij gaan reizen. Ik kan mijn werk overal doen. Zo zat ik vorig jaar het grootste deel van het jaar in het buitenland, in Frankrijk, Hongarije, België, Aruba, Amerika.”

Maar toen kwam corona…

,,Ja, ik was van plan om in het voorjaar terug te gaan naar Aruba. Maar toen begon het feest. Ik ben me op mijn werk gaan focussen, ik wil mijn bedrijf nog succesvoller maken. Ondertussen vermaak ik me prima in Nederland. Niemand kan ergens heen, dus dan vind ik het ook minder erg dat ik niet weg kan.”

Wil je dit werk de komende jaren blijven doen?

,,Het lijkt me ook heel leuk om me meer op het coachen van anderen te gaan richten en het vertalen op een lager pitje te zetten. Maar zolang het goed gaat met de opdrachten, blijf ik dit doen. Ik probeer in ieder geval zo lang mogelijk niet voor een baas te werken. Het is niet recalcitrant bedoeld, maar meer als uitdaging: hoe lang houd ik het vol? En ik vind die vrijheid heerlijk.”

Mis je dan nooit de gezelligheid van collega’s?

,,Ik heb veel vrienden die ook ondernemer zijn, ik voel me dus nooit echt alleen. Misschien zet ik in de toekomst wel een bedrijf mét werknemers neer. Dan organiseer ik die gezellige borrels en de leuke kerstpakketten gewoon zelf.”

