Vera’s baas wil dat ze weer naar werk komt, Vera wil nog een dag uitzieken, mag dat?

Mag dat?Wat vertel je wel of niet aan je baas? Wat zijn je rechten als werknemer? Hoe los je lastige kwesties het beste op? In deze rubriek wekelijks advies bij dilemma’s op de werkvloer. Vandaag: hoe lang mag je eigenlijk uitzieken?

De Kwestie

Vera (38) heeft net een dikke week ziek thuis gezeten. Ze begint zich weer wat beter te voelen, en haar werkgever vraagt of ze zo snel mogelijk weer naar haar werk komt. Het liefst zou Vera nog één of twee dagen willen uitzieken, ze was immers behoorlijk ziek. Haar werkgever laat echter merken dat hij dat niet nodig vindt en dat ze ook wel gewoon rustig aan kan doen op haar werk. Moet Vera nu weer aan de slag, of kan ze deze ‘uitziek-dagen’ toch opeisen en weer aan de slag gaan als ze zich helemaal fit voelt?

De Kenners

Te vroeg aan het werk gaan, zorgt er hoogstwaarschijnlijk niet voor dat je langer ziek bent, vertelt Patrick Jansen, huisarts en hoofdredacteur bij Thuisarts.nl. ,,Rust is niet nodig, ook niet als je koorts hebt. Sommige mensen hebben nu eenmaal een ‘hoge arbeidsethos’ en staan al weer snel op de werkvloer. Dat kan geen kwaad.”

Dat uitzieken geen direct effect heeft op de duur van het ziek zijn, betekent niet dat het altijd een goed idee is om het uitzieken over te slaan. Jansen: ,,Uitzieken gaat vanzelf, of je nu aan het werk bent of niet. Te vroeg aan het werk gaan kan wel enkele nadelen hebben. Zo ben je minder alert en sneller moe, je maakt misschien meer fouten en je kan je collega’s besmetten als je een virusinfectie hebt, zoals griep.”

Quote Koorts ‘eruit zweten’ door sporten is onzin en kan dus zelfs gevaarlijk zijn Patrick Jansen

,,Sporten en zware fysieke inspanningen kunnen wel kwaad als je ziek bent, met name wanneer je koorts hebt. Er is dan een grotere kans dat het virus de spier van je hart kan ontsteken. Dan heb je een probleem, want dit kan maanden moeheid geven en zelfs tot hartfalen leiden.” Heb je een zwaar fysieke baan, dan is snel terugkeren na ziekte dus misschien geen goed idee. ,,Ook wanneer je geen koorts hebt, maar wel spierpijnen of een lam gevoel, is sporten niet handig. Je krijgt meer verzuring, meer spierpijn. Koorts ‘eruit zweten’ door sporten is onzin en kan dus zelfs gevaarlijk zijn.”

Andries Bongers, hr-specialist bij HR-Kiosk is iets voorzichtiger: ,,Werknemers die direct na ziekte weer aan de slag willen, zijn bevlogen werknemers. Die kunnen echter ook een nadeel hebben voor een organisatie. Ze gaan immers vaak tot het gaatje en dat kan uiteindelijk tot een burn-out leiden. Het idee dat je dus net zo goed op het werk kunt uitzieken, is dus niet altijd verstandig.”

Wanneer werknemers veel en lang ziek zijn, zegt dat vaak ook iets over de sfeer die in dat bedrijf hangt. Bongers: ,,Het ziekteverzuim houdt vaak een gelijke tred met de tevredenheid. Mensen vluchten dan in ziekte. Bij veel ontevredenheid blijven werknemers ook vaak langer ziek en nemen zij langer de tijd om uit te zieken, ook als ze stiekem misschien al beter zijn. Het klinkt dus misschien averechts, maar om het ziekteverzuim laag te houden kan een werkgever soms het beste tegen zijn werknemers zeggen dat ze thuis mogen blijven om uit te zieken. Dat komt de tevredenheid namelijk ten goede.”

De Oplossing

Bongers: ,,Als je nog niet helemaal fit bent, kun je misschien wel naar je werk gaan, maar veel creatiefs komt er dan niet uit je vingers. Wanneer je je wel weer goed genoeg voelt om aan de slag te gaan maar je het toch nog rustig aan wilt doen, kun je kijken of bijvoorbeeld thuiswerken een optie is. Werk thuis bijvoorbeeld een kort dagje, zoals een uur of 5, en misschien dat je daarna gewoon weer naar je werk kunt om optimaal te presteren.”

Is Vera’s werkgever het hier nou niet mee eens? Jansen: ,,Je werkgever mag niet bepalen of je gaat uitzieken of niet. Die gaat daar niet over, de bedrijfsarts wel”, aldus Jansen. Stap dus altijd naar de bedrijfsarts wanneer je twijfelt aan de situatie. ,,En wanneer ben je ‘uitgeziekt’? Als je je weer fit voelt.”