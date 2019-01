Veel mensen teleurgesteld na ontvangen eerste loonstrook

,,Mensen moeten merken dat het weer beter gaat met Nederland.’’ De belofte van premier Rutte galmt nog na bij menig Nederlander, die afgelopen week met een beteuterd gezicht het nieuwe loonstrookje bekeek. De lezersredactie van deze krant ontving meerdere boze mailtjes van mensen die er niet op vooruit, maar juist op achteruit zijn gegaan.

,,Zijn wij nu echt de enigen die er op achteruit gaan in plaats van op vooruit, en zich dus zwaar bedonderd voelen?’’ vraagt de gepensioneerde Alex Visser uit Drachten zich af. Oké, Visser wil best toegeven dat de AOW in januari met 38 euro is gestegen, maar hij leverde ook een klein bedragje (3 euro) aan pensioen in. Onder aan de streep restte desalniettemin een plus(je) van 35 euro, dus wat is nu zijn punt?

Visser hoeft daar niet lang over na te denken. Tegenover die paar extra tientjes AOW staat een hogere zorgpremie (van 16 euro), een gestegen energierekening (van 28 euro) en duurdere boodschappen (22 euro). En als op 1 juli de huur van Visser ook nog eens met 15 euro omhoog gaat, schiet hij er per maand dus 46 euro bij in!

Olav Hommes uit Zevenbergen, eveneens gepensioneerd, wordt er zelfs een beetje sarcastisch van. Hommes stelt vast dat hij ‘blijkbaar onder de 4 procent van de mensen valt die er niets bij krijgt’. ,,Erger: ik ga er een paar euro’s op achteruit!’’ En daar heeft hij de premier nooit over gehoord tijdens zijn peptalk voor de natie. De oud-ambtenaar is het vechten blijkbaar moe: ,,Sinds mijn pensionering ben ik al 23 procent misgelopen en dit kan er dan ook nog wel bij. Dat heb je ervan als je 41 jaar het rijk gediend hebt.‘’

Sam Meihuizen uit Wieringerwerf toont ook - tot twee cijfers achter de komma - aan dat hij er met zijn vrouw minstens 10,56 euro per maand bij inschiet. ,,En dan heb ik de hogere wegen- en brandstofbelasting nog niet meegerekend. En datzelfde geldt voor de hogere gemeentelijke belastingen, de hogere waterschapsbelasting en de hogere belasting voor het hoogheemraadschap.’’

Quote Niemand is gemiddeld, dus als je het helemaal voor jou persoon­lijk zou gaan uitrekenen, kom je verschil­len tegen Gabriëlla Bettonville, Nibud Toch becijferde ook het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) halverwege deze maand dat de meeste huishoudens onder de streep meer overhouden, ook al gaat het gemiddeld om ‘slechts’ een paar tientjes. Slechts vier op de honderd meest voorkomende huishoudenstypes gaan er op achteruit. Rekenen de mensen die klagen niet goed of is er sprake van een papieren werkelijkheid?

Rekensom

Van allebei een beetje, legt Gabriëlla Bettonville van het Nibud uit. Alléén rekenen op basis van het loonstrookje van januari levert een verkeerde uitkomst op. ,,Heel veel mensen krijgen pas later een verhoging. Ook heb je te maken met belastingen, toeslagen, heffingskortingen; allemaal dingen die je niet ziet op je loonstrookje.’’ Precies die dingen kunnen over een heel jaar het verschil maken tussen een plus en een min.

Aan de andere kant snapt Bettonville wel dat mensen tot een andere conclusie komen. ,,Wij rekenen met gemiddelden. Daarvoor maken we gebruik van de de honderd meest voorkomende huishoudens. Maar niemand is gemiddeld, dus als je het helemaal voor jou persoonlijk zou gaan uitrekenen, kom je verschillen tegen.’’

Ook het Nibud ontving de afgelopen week veel reacties. ,,Koopkrachtplaatjes leven enorm, zeker nu: de afgelopen jaren is er niet zoveel veranderd als nu qua belastingtarieven, btw en heffingskorting. Mensen zijn er nu dus ook veel meer mee bezig dan in andere jaren.’’

Toch houdt het Nibud vast aan deze manier van rekenen. Het berekenen van de gevolgen voor de honderd meest voorkomende huishoudenstypes levert het beste beeld op voor alle Nederlanders. ,,Zo kunnen we, als we rare dingen zien, aan de bel trekken over problemen met sommige groepen huishoudens.’’