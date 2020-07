Vacatureaanbod weer gekrompen: Naar deze beroepen is de vraag het meest gedaald

Het aantal vacatures is sinds de coronacrisis blijven dalen. Gemiddeld werden er in het tweede kwartaal van dit jaar 28 procent minder banen aangeboden. De werkloosheid stijgt daarnaast nog steeds. In juni was de stijging met 4,3 procent zelfs erg groot, stellen experts. Zij voorspellen dat de werkloosheid de komende maanden alleen maar verder zal toenemen. Hoewel de werkloosheid groeit, zijn er tegelijkertijd ook minder mensen op zoek naar een baan. Dat komt naar voren uit onderzoek dat Intelligence Group uitvoerde samen met Jobdigger en OnRecruit naar de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal.

Pompbedienden

Door de daling in vraag én aanbod blijft de arbeidsmarkt in het algemeen krap. Het vinden van het juiste talent blijft moeilijk in de meeste sectoren. Maar de verschillen tussen de beroepen zijn opmerkelijk, zegt Intelligence Group. In de tuin-, akker- en landbouw groeit de vraag naar personeel hard. ,,Veel buitenlandse werknemers die hier in de landbouw werken zijn terug naar huis gegaan sinds de uitbraak van de coronacrisis. Dit deel van het werk wordt nu ingevuld door Nederlanders”, zegt Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.

Andere beroepen hebben te maken met een sterke afname van het aantal vacatures. Voor de functie pompbediende is de daling het grootst ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar: het aantal vacatures is met liefst 78 procent afgenomen. Waasdorp: ,,In deze sector was nagenoeg geen doorloop, bijna niemand wisselde van baan. Daardoor ontstond er ook geen nieuwe vraag. Maar er zijn ook minder mensen nodig want bij veel benzinepompen was het minder druk door corona.”

Volledig scherm Top 20 grootste dalers in vacaturevraag. © Jobdigger, bewerkt door Intelligence Group

Naar reisbegeleiders en stewards is ook veel minder vraag. Het aantal vacatures daalde daar met 73 procent. Ook interviewers voor enquêtes en marktonderzoek zijn minder gewild (71 procent minder vacatures). De snackbars en fastfoodrestaurants hebben in het afgelopen kwartaal eveneens veel te lijden gehad onder de coronacrisis. In deze sector daalde de vraag naar personeel met 70 procent ten opzichte van vorig jaar. Ook waren in de horeca minder restaurantmanagers nodig (een daling van 68 procent) en in hotels minder hotelreceptionisten (63 procent) en minder barpersoneel (62 procent).

Baanzoekers

De gemiddelde arbeidsmarktactiviteit in het tweede kwartaal was 11,5 procent. Dat betekent dat er vergeleken met het kwartaal hiervoor 49.000 minder actieve baanzoekers op de arbeidsmarkt zijn. Onder jongeren ligt die activiteit iets hoger: 17,9 procent. Veel jongeren verloren hun bijbaan of flexwerk door de crisis, waardoor een op vijf nu actief op zoek is naar een baan. Het goede nieuws is dat een groot deel van deze groep zoekenden ook weer snel nieuw werk vond. ,,Als je wil werken en je bent jong, dan zijn er gigantisch veel alternatieven”, zegt Waasdorp.

In het tweede kwartaal vonden 1,6 miljoen Nederlanders ander of nieuw werk, maar dat zijn er nog steeds 16.000 minder vergeleken met het kwartaal hiervoor. Volgens Intelligence Group wachten veel mensen minder lang met het zoeken naar een nieuwe baan. Uit de analyse blijkt dat mensen wel twee tot drie keer zo snel solliciteren. ,,Als mensen op een vacaturesite zitten, zijn ze nu veel sneller geneigd om daadwerkelijk te solliciteren op de vacature. Maar de groep die af en toe vacatures bekijkt doet nu helemaal niets. Alleen de werkzoekers die op korte termijn een baan zoeken zijn actiever geworden.”

