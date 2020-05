UMC’s pleiten voor hoger salaris verpleegkundigen: ‘Laten we allemaal 10 euro meer zorgpremie betalen’

Nederlandse verpleegkundigen werken hard, zeker nu. Onder hoge werkdruk en in moeilijke omstandigheden moeten ze nog steeds goede zorg zien te verlenen aan kwetsbare patiënten. Tijdens de coronacrisis staan ze altijd paraat en draaien ze extra diensten om collega’s te ondersteunen en patiënten te helpen. Niet alleen op vakkundig gebied, maar ook op emotioneel vlak. ,,We hebben de laatste tijd kunnen zien hoe belangrijk verpleegkundigen zijn. Het is een kritische beroepsgroep”, zegt Willy Spaan.

Schril contrast

De universitair medische centra zijn trots op hun verpleegkundigen. Want mede door de professionele inzet van verpleegkundigen konden de UMC’s sinds de uitbraak van corona de capaciteit op de IC’s en andere afdelingen opschroeven. Zonder extra professionals heb je aan extra bedden niets, stelt Spaan.

Enquete Poll Ik betaal graag 10 euro extra zorgpremie als daardoor het salaris van verpleegkundigen stijgt Eens

Oneens Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Ik betaal graag 10 euro extra zorgpremie als daardoor het salaris van verpleegkundigen stijgt Eens (42%)

Oneens (58%)

,,Daarom klapten we met z’n allen in onze handen voor het zorgpersoneel. Maar dat is niet voldoende. Want niet alleen in crisissituaties staan verpleegkundigen onder druk, ook in de reguliere zorg wordt veel van ze gevraagd.’’ En de beloning die verpleegkundigen krijgen, staat in schril contrast met het zware werk dat ze doen. ,,Iedereen roept nu terecht dat zorgpersoneel een extra beloning moet krijgen. Maar dat moet niet tijdelijk zijn, daarom pleit ik voor structureel meer erkenning en waardering.”



Volledig scherm NFU-voorzitter Willy Spaan © Paul Tolenaar Quote Iedereen roept nu terecht dat zorgperso­neel een extra beloning moet krijgen. Maar dat moet niet tijdelijk zijn Willy Spaan

Beloningsstructuur

Die waardering moet zich niet alleen in de vorm van een hoger salaris uiten. Ook meer doorgroeimogelijkheden zouden daarbij moeten horen. Verpleegkundigen kunnen zich nu onvoldoende ontwikkelen en lopen achter wat betreft het loopbaanperspectief op andere publieke sectoren, zoals het primair onderwijs. ,,De beloning is aan het begin van vergelijkbaar niveau, maar aan het eind van de carrière zit er een verschil van 20 procent tussen de salarissen. Dat komt omdat een verpleegkundige veel eerder het maximum van hun salarisschaal bereiken.’’

Salaris verpleegkundigen

Volgens Zorgwelzijnplein.nl verdien je als verpleegkundige met een mbo-achtergrond minimaal 1765 euro en maximaal 3010 euro, met een hbo-diploma verdien je minimaal 1765 en maximaal 3325 euro.

Zorgcapaciteit

Alles waar Spaan voor pleit helpt bij het omhoog krikken van de zorgcapaciteit. Het nijpende tekort aan zorgpersoneel is al jaren een probleem. ,,De zorg heeft te maken met een enorme vergrijzing. Het is niet zo dat er geen jonge mensen meer bijkomen, maar ze vertrekken snel. Met deze werkdruk is het niet vol te houden.” Een beter salaris, een beter loopbaanperspectief, goede opleidingen en ook meer tijd maken voor doorleren, gaat helpen bij het werven van extra personeel. ,,Dat samen zorgt ervoor dat het aantrekkelijker is om als verpleegkundige in een ziekenhuis te gaan werken. Alleen zo krijgen we de werkdruk omlaag.”

Daarom gaat de NFU nu in discussie met alle betrokken: partijen, de overheid, zorgverzekeraars én de burger. ,,Om die middelen op tafel te krijgen moeten we gezamenlijk rond de tafel. De burger hoort daar ook bij. Stel dat iedereen 5 tot 10 euro meer zorgpremie zou betalen, dan hebben we zo'n 100 miljoen meer te besteden.”

Quote De zorg heeft te maken met een enorme vergrij­zing. Het is niet zo dat er geen jonge mensen meer bijkomen, maar ze vertrekken snel Willy Spaan