Uitzendkrachten: de een zit acuut zonder werk, de ander is juist extra hard nodig

Met de coronacrisis werken veel uitzendkrachten in bijvoorbeeld zorg en de supermarkten zich momenteel drie slagen in de rondte. Een ander deel van de flexwerkers zit echter thuis. Omdat er minder werk is, zijn ze per direct de laan uitgestuurd.

Sinds de uitbraak van corona in Nederland, heeft Margreet Bootsma (51) ineens veel meer werk. In de thuiszorg zijn momenteel extra handen nodig, want ook in deze sector is de kans op uitval door ziekte groot. Een directe collega van Bootsma zit inmiddels al ziek thuis. ,,Ik heb de afgelopen week dertien dagen non-stop gewerkt en daarna was ik eindelijk twee dagen vrij. Maar je moet toch invallen, dus dan ga je maar weer.’'

Opdrachten

Bootsma is uitzendkracht via Start People Medi Interim en zorgt er met haar werk voor dat ouderen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven door ze de juiste zorg te bieden. Bootsma werd gevraagd om de komende tijd meer diensten op zich te nemen. In principe mag ze de extra opdrachten weigeren. Maar bijzondere tijden vragen om extra inzet. ,,We gaan ervoor. Je weet waarvoor je het doet. Ook al ben ik mijn eigen baas, ik wil niemand in de steek laten.’

Maar er is ook een andere kant van de coronamedaille: uitzendkrachten die momenteel zonder werk zitten. Dat overkwam Cindy (29) deze week. ,,De ontwikkelingen gingen heel snel. Omdat mijn afdeling een aantal vacatures had openstaan, dacht ik dat ik me wel in een gunstige positie bevond.’’

Toch moest ze gaan. ,,Ik zat nog net in uitzendfase A en had dus nog 20 weken te gaan voor ik een vast contract zou krijgen. Je piest dan net naast de pot.’’ Maar uiteindelijk had dit toch niet veel uitgemaakt, denkt Cindy: een collega van haar die al wel in fase B zat, zit ook thuis.

Noodmaatregel

Het FNV vraagt opdrachtgevers om uitzendkrachten toch in dienst te houden. ,,Het noodfonds van het kabinet is uitdrukkelijk ook bedoeld voor mensen met een onzeker contract, zoals flexwerkers. Wij vragen van werkgevers en opdrachtgevers die op dit moment minder of geen werk hebben, om ook voor hen een beroep te doen op het noodfonds’’, zegt FNV-coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Zakaria Boufangacha.

Maar blijkbaar willen veel werkgevers en uitzendbureaus de tien procent eigen bijdrage niet betalen voor hun uitzendkrachten. Het is volgens het FNV nu heel belangrijk dat mensen zekerheid van werk en inkomen houden. ,,De loonkosten worden nu zo goed als volledig gecompenseerd door de overheid. Het is ontzettend belangrijk dat mensen zekerheid van werk en inkomen houden.Die zekerheid moet desnoods worden afgedwongen door het kabinet’’, besluit Boufangacha.

Crisissituatie

ASA Talent probeert het op een andere manier op te lossen. Het uitzendbureau zet momenteel alles op alles om flexwerkers die via hen worden ingehuurd weer aan het werk te helpen. Directeur Rianne Koene: ,,Sinds vorige week maandag zitten we in een crisissituatie. Veel werk in verschillende branches is verdampt. Wij draaien overuren om iedereen maximaal te kunnen helpen en te ondersteunen.’’

Het uitzendbureau gaat samenwerkingen aan met bedrijven waar ze juist meer mensen nodig hebben, zoals in de medische tak en supermarkten. ASA Talent probeert op deze manier medische kandidaten, zoals studenten geneeskunde en HBO-verpleegkundigen, door te plaatsen naar plekken waar meer werk is. ,,In de zorg is nu natuurlijk meer capaciteit nodig. Wij hopen hiermee dat gat deels op te kunnen vullen.’’

Een enorme verhuizing, aldus Koene. ,,Het duurt wel een paar dagen om het goed in te richten. We doen er alles aan om die samenwerkingen de komende week de lucht in krijgen.'' Uitzendkrachten die in de supermarkt aan de slag willen, kunnen direct beginnen. Maar voor sommigen duurt het wat langer voor er een nieuwe opdracht is gevonden. ,,De lengte van de wachtlijst is afhankelijk van het soort werk, de regio en de kwalificaties van de kandidaat.''

Uitkering

Voor Cindy is er nog even geen nieuwe opdracht. Daarmee zou ze namelijk terugvallen in salaris. ,,Ik kreeg 12 euro per uur. Het uitzendbureau biedt nu opdrachten in de logistiek aan waar ik maar 10 euro per uur zou gaan verdienen.’' Cindy krijgt een jaar en drie maanden een ww-uitkering. Als ze een minder betaalde opdracht aanneemt en dan weer werkloos thuis komt te zitten, zal haar uitkering op dat laatst verdiende salaris gebaseerd worden. ,,Daarmee snijd ik mezelf alleen maar in de vingers.’'

Gelukkig heeft haar werkgever haar toegezegd dat ze terug mag komen als de situatie weer positiever wordt. ,,Dit besluit was voor hen ook lastig. Ik mag terugkomen, maar wanneer is nog de vraag. Als het aan mij ligt ben ik liever vandaag weer aan het werk dan morgen.’’

Hobby’s

Voor Xue-Lin van Rijn (21) is de situatie veel onzekerder. Van Rijn werkt naast haar studie Muziekwetenschap als uitzendkracht bij ASA Talent. ,,Ik zit in de flexpool van ASA en krijg normaal gesproken diensten aangeboden bij catering- of inventarisatiebedrijven, maar nu is dat helemaal stilgevallen.’'

Op woensdagen had Van Rijn een vaste werkdag bij een cateringbedrijf. Maar op het kantoor waar de catering wordt verzorgd, komt niemand meer. Voorlopig zit ze thuis, zonder werk en zonder inkomen. Naar de universiteit hoeft ze ook niet meer, en alle activiteiten van haar bestuursjaar bij de studievereniging zijn afgezegd. Het leven is best saai nu. ,,Maar ik heb wel eindelijk tijd voor hobby’s waar ik niet meer aan toe kwam.’' Van Rijn heeft haar pianospel weer opgepakt en is gaan schilderen en tekenen. ,,Ik game ook veel en heb deze week een nieuwe Nintendo Switch gekocht.’'

Thuiszorgmedewerker Bootsma zal de komende tijd weinig ruimte hebben voor hobby’s. De verwachting is dat alleen maar meer van haar collega’s zullen gaan uitvallen en dat er dus nog meer te doen is voor haar. Als astmapatiënt vindt Bootsma het toch best spannend om haar werk te blijven doen. ,,Je weet niet of iemand het heeft en of je besmet gaat raken. Maar ik blijf mijn werk doen.’’

Xue-Lin van Rijn.