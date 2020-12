Uitzender Randstad viert feest: ‘We zitten alweer op het niveau van voor de crisis’

Randstad begon in 1960 als ‘Uitzendbureau Amstelveen’. Nu, zestig later, is het miljardenconcern in bijna 40 landen actief, telt het ruim 38.000 vaste medewerkers en heeft het wereldwijd bijna 650.000 flexwerkers aan de slag.



Dat de hr-dienstverlener in een korte tijd zo groot is geworden, vindt topvrouw Dominique Hermans bijzonder, maar niet heel verrassend. ,,Randstad-oprichter Frits Goldschmeding voegde zestig jaar geleden persoonlijk contact toe aan het uitzendwerk en dat principe staat nog steeds centraal in ons bedrijf. Dat maakt ons werk, juist ook in coronatijd, relevanter dan ooit.”