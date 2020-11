Tweede Kamer bekvecht over thuiswerken: ‘U moet zich kapot schamen’

Dagje op kantoor werken? Dan moet je eerst even door de sneltest­straat

5 november Thuiswerken is én blijft van groot belang. Premier Rutte hamerde er flink op, in de laatste persconferentie. Houden bedrijven de kantoordeuren ook de komende maanden gesloten - of zorgen particuliere zelftesten er voor dat we straks wél weer veilig op kantoor kunnen zitten?