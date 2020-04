Tips voor wie het thuiswerken zwaar valt: ‘Je hoofd kan niet altijd aan staan’

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking Druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft iedere week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Vandaag: thuiswerken voor gevorderden.

Week vijf van de coronamaatregelen. Je wordt er zo onderhand een pro in, dat thuiswerken. Je weet inmiddels dat je je voor videobellen vanuit huis moeten aankleden, in ieder geval vanaf je middel. Je laat je niet meer onderbreken door schreeuwende peuters aan de andere kant van de lijn. Je bent zelfs gewend geraakt aan een live webcam-beeld van onszelf in het scherm. Je concentratievermogen groeit zienderogen. De eerste online vrijdagmiddagborrel is achter de rug. Het is nog steeds niet ideaal, maar wir schaffen das.

Productiviteit

Vorige week bleek uit onderzoek van TNO dat we het thuiswerken steeds meer onder de knie krijgen. Gaven we onszelf een paar weken geleden nog rapportcijfer 4 voor onze productiviteit, inmiddels stijgt dat tot een dikke 5. We lijken dus wat te wennen aan de nieuwe situatie. Er zijn zelfs mensen die het juist préttiger vinden werken dan op kantoor. Die mensen zien zichzelf na corona wel (deels) thuis blijven werken, als het mag. Ook van het beeldbellen beginnen we voordelen te zien: twee uur filerijden om een uurtje te overleggen over productiecijfers is in de toekomst wellicht niet meer nodig. Beter voor het milieu én voor je geestelijke rust: laten we dat er vooral in houden.

Quote Twee uur filerijden om een uurtje te overleggen over productie­cij­fers is in de toekomst wellicht niet meer nodig Thijs Launspach

Toch bevalt het niet iedereen. Vooral jongeren en mensen met jonge gezinnen valt het thuiswerken zwaar, blijkt uit het onderzoek. De eerste groep omdat met het thuiswerken een belangrijke sociale component van het werken wegvalt. De tweede omdat werken, zorgen en onderwijzen tegelijk eigenlijk niet blijkt te kunnen. Je kunt je aandacht maar op één ding tegelijk richten, en je kroost is meestal niet goed in wachten.

Voor deze groepen - en ieder ander die het thuiswerken zwaar valt - deze tips om er het beste van te maken:

- Ga goed beslagen ten ijs. Een beter moment om te investeren in een goed scherm, een fijne stoel of een koptelefoon is er niet. Je zit er nog wel even, dus maak het je zo gemakkelijk mogelijk.

- Maak onderscheid tussen werktijd en niet-werktijd. Doe je dit niet, dan ben je altíjd aan het werk. Draag je samen de zorg voor kinderen, werk dan zoveel mogelijk in shifts: de één aanspreekpunt, de ander concentreert zich.

- Communiceer veel, over wat er lukt, maar ook wat even niet gaat. Accepteer dat je minder productief zult zijn dan anders. Dat is niets om je schuldig over te voelen. Doe wat kan, wees eerlijk over wat niet lukt.

- Neem pauzes, want je hoofd kan (ook thuis) niet altijd aan staan. Het liefst vul je de de pauze niet met nog meer informatie. Het is lente én het mag nog: maak een ommetje.

Quote Maak onder­scheid tussen werktijd en niet-werk­tijd. Doe je dit niet, dan ben je altíjd aan het werk Thijs Launspach

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover het boek Fokking druk (2018) en Werken met millennials (2019).