Thuiswerken vanuit een caravan: ‘Ik heb nu zelfs een koelkast en een gaspitje’

Hoteleige­naar Hanneke: ‘Je voelt je gewoon schuldig dat je open mag zijn’

18 oktober Het is druk bij de hotels en bungalows in het oosten van het land. Tijdens de nieuwe lockdown mogen hotelgasten wel uit eten gaan in hun hotel. Voor sommigen een reden om te willen boeken, maar de meeste mensen hadden al in september geboekt, ruim voor de lockdown in ging.