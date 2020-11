Theoloog Taede Smedes: ‘Het leven dat we nu leiden, dat is waar het om gaat’

AllerzielenTaede Smedes (47) woont ook in Nijmegen. Hij vindt het interessant dat er een soort hardnekkigheid zit in het denkbeeld dat er een bestaan is na de dood. ,,Is het wensdenken? Misschien.”

Smede: ,,Lang heb ik op het spoor gezeten dat als het lichaam vergaat, het ook is afgelopen met de geest. Ik merk de laatste jaren, een beetje tot mijn eigen verrassing, dat ik begin na te denken over andere opties. Als de hersenen verdwijnen, verdwijnt dan het bewustzijn? Misschien niet.

,,Recent duiken er steeds meer boeken op van hersenwetenschappers die zeggen: het uitgangspunt dat de menselijke geest het product is van de hersenen, brengt ons geen stap dichterbij antwoorden. We weten dat er een samenhang is, maar dat zegt niks over oorzakelijkheid. Zij durven openlijk te twijfelen aan het dogma dat alles op een materialistische, tastbare manier te verklaren moet zijn. Dat vind ik een interessante verschuiving.

Op 2 november is het Allerzielen. Vijf deskundigen over de geheimen van de ziel vanuit hun werk. Klik hier om hun verhalen te lezen ,,Ik beschouw mezelf niet als een atheïst maar als een ‘post-theïst’. Het oude geloof in een god als bovennatuurlijke persoon die na de dood zal oordelen over hemel en eeuwig leven: dat zijn voorstellingen waar ik weinig mee kan. Maar als je zegt dat alle geloof flauwekul is, dan ben je snel uitgepraat. Dat een mensvormige god niet bestaat, wil niet zeggen dat er niets is. Dat middengebied vind ik heel interessant.

,,Ik besef dat onze materiële werkelijkheid in een andere werkelijkheid is gegrondvest. Het idee dat er iets is dat jou vasthoudt, een mystieke beleving. Dat noem ik god, en in die zin plaats ik mijzelf in de christelijke traditie en zie ik mezelf ook als gelovige.

,,Alles wat wij zeggen over een bestaan na de dood: uiteindelijk weten we daar niks van. De Bijbel is er ook niet heel duidelijk over. Als je aanneemt dat Jezus inderdaad is doodgegaan en weer opgestaan, moet je - als je het Nieuwe Testament erop naslaat - constateren dat hij vervolgens niet gek veel informatie heeft losgelaten over hoe het hiernamaals eruitziet.

,,Ik vind het interessant dat er een soort hardnekkigheid zit in het denkbeeld dat er een bestaan is na de dood. Is het wensdenken? Misschien. Dat zie je in de menselijke omgang met de werkelijkheid wel vaker. Toch zie je het vervolgens in alle culturen terugkomen. Er bestaat geen cultuur waarin geen sprake is van hiernamaalsvoorstellingen. Het getuigt wat mij betreft van een heel diep, intuïtief besef dat niet alles voorbij is als dit aardse leven is afgelopen.

,,Veel gelovigen hebben het idee dat de hemel, het bestaan na de dood, hetgene is waar het om draait. Alles in het leven staat in het teken van het verkrijgen van de beste plek in het hiernamaals. Ik heb daar altijd moeite mee gehad. Omdat het alles wat we nu doen bagatelliseert: het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je uitspookt. Als je maar in God gelooft, dan komt het later vanzelf goed. Heel egoïstisch eigenlijk. Je bent voortdurend bezig jouw zielenheil veilig te stellen voor die oordelende God.

,,Voor mij werkt dat niet. Het leven dat we nu leiden, dat is waar het om gaat. Hier worden de beslissingen genomen. Als er een hiernamaals is, dan is dat een andere, nieuwe werkelijkheid waar in zekere zin de handelingen die we nu verrichten nog consequenties hebben. Dat betekent dat welvaart of rijkdom niet belangrijk zijn in het leven, maar hoe ik mij inzet voor mijn medemens. Hoe ik omga met de schepping als geheel, de relaties die ik aanga met anderen. Relaties die de dood overstijgen. Dat is een visie die je leven en je verhouding tot het nu verandert. Alles komt aan op het hiernumaals.’’

Volledig scherm Teade Smedes. © Koen Verheijden

