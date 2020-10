Suzanne (32) is pr-adviseur: ‘Ik ben de schakel tussen de media en een bedrijf’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag Suzanne van Duijn (32), pr-adviseur bij Snappr.nl.

Vragen mensen vaak wat je precies doet?

,,Ja, dat gebeurt regelmatig. Ik wist zes jaar geleden zelf niet eens wat pr was. Ik was toentertijd redacteur bij een tijdschrift en vond het heel leuk om te schrijven en bedrijven in het zonnetje te zetten. Maar ik was niet heel journalistiek ingesteld. Toen ik ging googelen op de dingen die ik leuk vind om te doen, kwam ik per toeval bij een vacature voor pr-adviseur terecht.”



Hoe leg je het aan anderen uit?

,,Ik vertel altijd dat het bij pr draait om in de media komen. Je wil dat mensen over je gaan praten. Het grote verschil met adverteren is dat je via pr door een journalist genoemd kan worden in een artikel. Een advertentie is een goed middel om jezelf zichtbaarder te maken. Maar jezelf noemen zoals ‘Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend’ is veel minder krachtig dan wanneer een ander over je schrijft.”



De tekst gaat verder onder de vacaturetool

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Dus er bestaat veel verwarring over het vak.

,,Veel mensen denken dat je als pr-adviseur heel de dag alleen maar persberichten aan het versturen bent. Dat was vroeger misschien de beste manier om aandacht te vragen maar er zijn heel veel meer methoden. Ik schrijf bijvoorbeeld vaker een persoonlijke mail naar een journalist dan een persbericht. Bedrijven kennen de mogelijkheden binnen de pr niet altijd. Mijn compagnon Chantal Schram en ik wel en wij weten wat de media wil. Zo schrijven journalisten liever over een persoon dan over een product.”



Wat doe je dan heel de dag als je niet alleen maar persberichten schrijft?

,,We regelen dat klanten in de media komen. Het verschilt per klant hoe je dat aanpakt. Als pr-adviseur bedenk je wat de beste strategie is en het gaat dan vaak om een langetermijnstrategie om regelmatig in de media te komen.



Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Je bent als pr-adviseur de schakel tussen de media en een bedrijf. Die schakel zijn vind ik het leukst, elke keer heb je een andere pet op. Dan weer de bedrijfspet, dan weer de mediapet. Je probeert zo beide partijen te vriend te houden zodat iedereen uiteindelijk blij is met het resultaat. Het moet een win-winsituatie zijn.”



Quote Die schakel zijn vind ik het leukst, elke keer heb je een andere pet op

En lukt dat altijd?

,,Het daadwerkelijke effect van ons werk is altijd onzeker. Ik ben afhankelijk van wat de media doet en of er een publicatie komt. Het kan gebeuren dat het verhaal van mijn klanten ondergesneeuwd raakt door ander nieuws. Dat moet ik dan wel uitleggen en het blijven proberen. Dat is best stressvol. Je bent als het ware heel de tijd aan het jagen. Erg vermoeiend. Maar aan de andere kant vind ik het superleuk als het lukt. Dan geeft het een enorme kick.”



Wat maakt het werk nog meer uitdagend?

,,Klanten willen graag weten waar ze aan toe zijn. Hoeveel uur en geld het gaat kosten. Gelukkig hebben Chantal en ik heel wat jaren ervaring. We kunnen goed inschatten hoeveel uur we moeten inzetten en hoeveel het de klant dus gaat kosten voor ze resultaat zien. Soms zitten we ernaast. Dan zijn we extra uur aan het werk of juist eerder klaar. Dat is dan een voordeel voor de klant of voor ons.”



Zie je jezelf dit tot je pensioen doen?

,,Nee. Maar dat ligt meer aan mijn persoonlijkheid dan aan het werk zelf. Ik ben een echte ondernemer en wil nieuwe dingen proberen. Wat dat dan is, zie ik straks wel weer. De wereld ontwikkelt zich zo snel, je weet nooit wat er op je pad komt. Ik heb bijvoorbeeld rechten gestudeerd, ben een tijdje jurist geweest, redacteur en nu sta ik hier. Wie had dat gedacht? Ik zit nu helemaal op mijn plek. Als ik jurist was gebleven had ik waarschijnlijk een heel ander en misschien minder gelukkig leven gehad.”



Pr-adviseur gezocht



Enthousiast geworden over dit werk? Op Nationale Vacaturebank vind je tientallen relevante vacatures. We lichten er drie voor je uit:



Bij Hagens PR & Strategie in Amsterdam zoeken ze een pr-manager die ijzersterke pr-campagnes kan opzetten.



Als PR-Consultant aan de slag? Dat kan bij Wisse Kommunikatie in Arnhem. Ze zoeken iemand die affiniteit heeft met technologie, industrie of zorg.



Bij Progress Communications staat een vacature open voor Senior Communicatie en PR-Consultant. Ze hebben kantoren in Amsterdam en Antwerpen.

Kan jij wel een groter netwerk gebruiken? Coach Charlotte van ‘t Wout vertelt je hoe je er een opbouwt:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.