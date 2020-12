Studenten zoeken en zoeken naar stageplek, maar kunnen nergens terecht

Allemaal negatief: de mannen die op kantoor in quarantai­ne gingen zijn weer lekker thuis

4 december De drie collega's van Dutch Deco Finish in Erp, die samen in quarantaine gingen en vier nachten op kantoor sliepen, zijn weer lekker thuis. Ze testten deze vrijdag alle drie negatief. 'Heerlijk, vanaf woensdag hadden we het wel een beetje gehad.’