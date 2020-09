Solliciteren met TikTok-video? Het kan bij deze supermarkt

Een kwart van de werkenden wordt wel eens gepest: ‘Coronacri­sis slecht voor de werksfeer’

10 september Een kwart van de werkenden heeft weleens te maken met pestgedrag, blijkt uit nieuw onderzoek van het CNV. De coronacrisis lijkt daarbij niet te helpen: een vijfde geeft aan dat de werksfeer slechter is sinds de crisis. Thuiswerken geeft pesters vrij spel: ‘Een sneer uitdelen of iemand juist negeren is via de computer makkelijk gedaan.’