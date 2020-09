Ronald (46) werkt bij Zoom: ‘Bijna iedereen heeft nu wel van ons bedrijf gehoord’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Ronald van den Bos (46) is Senior Solution Engineer bij Zoom.

Sinds Nederland verplicht thuiswerkt hoef jij vast niet meer uit te leggen bij wat voor bedrijf je zit...

,,Dat klopt. Bijna iedereen heeft nu wel van ons bedrijf gehoord of maakt bijvoorbeeld gebruik van het videovergaderen via Zoom. Maar wat veel mensen niet weten, is dat Zoom meer is dan dat. We bieden bedrijven oplossingen voor alle vormen van digitale communicatie binnen en buiten de organisatie. Doordat we nu allemaal veel meer thuiswerken blijft de vraag naar onze producten groeien. Ik en mijn collega’s hebben dus werk genoeg.’’

Trekken mensen je privé weleens aan de mouw als het videobellen niet lukt?

,,Af en toe. Ik kan het wel uitleggen en dat doe ik ook, maar in mijn werk doe ik niets met de techniek zelf van hoe Zoom werkt. Dat wordt allemaal ontwikkeld en onderhouden door de collega’s in Amerika.’’

Wat doe je dan precies in jouw functie?

,,Als Senior Solution Engineer ben ik onderdeel van het team van verkopers. Ik help klanten bij het vinden van oplossingen voor zaken waar ze tegenaan lopen in het gebruik. Dat kan van alles zijn: helpen het bedrijf over te laten stappen van vaste telefoons op de bureau’s naar bellen via een app op de smartphone tot het instellen van chatbots voor klantencontact op de website. We helpen trouwens niet alleen grote bedrijven. Ook voor bijvoorbeeld een sportinstructeur die lessen online wil geven kunnen we naar een passende oplossing zoeken.’’

Hoe lang doe je dit werk nu?

,,Ik ben in mei begonnen, midden in de coronacrisis dus. Wel bijzonder, want mijn sollicitatiegesprek ging ook via Zoom. Ik werk, net als de andere werknemers van het bedrijf in Nederland, nog steeds thuis.’’

Dus je hebt je collega’s alleen nog maar gezien via een scherm?

,,Ja, inderdaad. Wij gebruiken onze eigen diensten dus ook om ons werk te kunnen doen. We praten gedurende de werkweek elkaar regelmatig bij en er wordt ook genoeg georganiseerd om het onderlinge sociale contact te bevorderen. Zo is er voor ons team bijvoorbeeld een digitaal evenement gehouden met een chef-kok. Hij gaf ons een workshop via Zoom en wij kookten thuis achter ons eigen fornuis allemaal mee, heel leuk. Klanten spreek ik ook via Zoom. In de auto stappen om langs te gaan vind ik leuker, maar het is nu niet anders.’’

Zoom is een bedrijf met vestigingen wereldwijd. Heb je veel contact met collega’s in het buitenland?

,,Ja, geregeld, en dan vooral met die in Amerika want daar is het hoofdkantoor. Dat gaat prima, hoewel je dan altijd rekening moet houden met het tijdsverschil. Vergaderingen zijn vaak pas om 9 of 10 uur ’s avonds, want dan is het daar ochtend. Geen probleem verder, ik plan er omheen.’’

Welke eigenschappen moet je in huis hebben om een goede Solution Engineer te zijn?

,,Ten eerste technisch inzicht. Je kan de klant alleen goed helpen als je begrijpt hoe de producten werken. Het is ook belangrijk dat je de complexiteit van de techniek zo eenvoudig uit kan leggen dat de klant het kan volgen. Andersom moet je je in kunnen leven in het verhaal en de wensen van de klant - die heel verschillend kunnen zijn per sector en bedrijf - en dat kunnen koppelen aan wat er mogelijk is binnen de techniek.’’

Wat vind je het leukst aan je baan?

,,Het creatieve aspect van het werk. Iedere klant is anders en heeft ook iets anders van je nodig. Je moet dus telkens iets nieuws verzinnen. Als de klant dan tevreden is met je oplossing, geeft dat wel voldoening.’’

En wat is er minder leuk?

,,Ik kan eigenlijk niets verzinnen wat minder bevalt. Ik vind het een hele leuke rol. Ik denk dat ik echt goed op m’n plek zit in deze functie.’’

