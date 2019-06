Roker verbannen van werkvloer: ‘Het lijkt wel of ze het ons niet meer gunnen, even roken’

Ook het Antoni van Leeuwenhoek in Slotervaart doet de sigaret volledig in de ban. In en rondom het ziekenhuis mag sinds vorige week niet meer worden gerookt. Zelfs op het buitenterrein mag geen sigaret meer worden opgestoken. Dat gaat ook bij Achmea gebeuren. ,,Roken past niet meer bij Achmea”, aldus Willem van Duin, ceo van de zorgverzekeraar, in een persbericht. ,,We werken aan een veilige en gezonde omgeving.”

Ze zijn niet de enige: als het aan de overheid ligt, wordt roken de komende jaren helemaal verbannen van de werkvloer. De ambitie is dat in 2040 alle organisaties in Nederland volledig rookvrij zijn, zo staat te lezen in het Nationaal Preventieakkoord dat afgelopen najaar door tientallen partijen werd ondertekend.

Ontmoedigen

Volgend jaar moeten ten minste tien van de honderd grootste bedrijven in Nederland hiermee bezig zijn en moeten alle bedrijfsartsen roken ontmoedigen en tools aanbieden om te stoppen met roken. Het uitgangspunt is bovendien dat bedrijven in 2023 rookruimten op de werkvloer hebben gesloten. Achmea is er alvast één van.

Maar zonder slag of stoot gaat dat natuurlijk niet. SineFuma is een van de bedrijven die trainingen geven aan werknemers om te stoppen met roken. ,,We krijgen steeds meer aanvragen binnen van bedrijven, sinds december al tachtig. Er is wel een trend”, vertelt accountmanager Maaike van Kessel. ,,Bedrijven willen vaker rookvrij worden. Eerst was een rookvrij bedrijf nog een bedrijf met een rookhok, tegenwoordig betekent dat steeds vaker dat het terrein volledig rookvrij wordt. Als bedrijven nu hun kantoor gaan verbouwen, grijpen ze de gelegenheid regelmatig aan om de rookruimte weg te halen.”



Volgens Van Kessel is het een heel project op zich om ‘rookvrij’ te worden. ,,Daar moet je echt op beleidsgebied mee bezig gaan. Gelukkig begrijpen de meeste bedrijven inmiddels ook dat je dan je personeel een training of iets dergelijks moet aanbieden.”

Beloning

Ook in de Zeeuwse gemeente Veere zijn rookpauzes onder werktijd straks taboe. De gemeente wil medewerkers daarom helpen van hun rookverslaving af te komen. Ze kunnen straks maximaal 112,50 euro krijgen voor een behandeling om te stoppen met roken. Het college trekt in totaal 2250 euro uit om twintig medewerkers in de gelegenheid te stellen een anti-rookbehandeling te volgen.

Wat nóg beter werkt om het daadwerkelijk vol te houden: het uitdelen van cadeaubonnen. De Universiteit Maastricht deed de afgelopen jaren onderzoek naar de beste methode om te stoppen voor werknemers, de resultaten werden eind vorig jaar gepubliceerd. Wat bleek? Werknemers houden het beter vol om niet te roken als ze daar een beloning voor krijgen. Na een jaar bleek 41 procent van de onderzochte stoppers die een cadeaubon kreeg, nog steeds niet te roken. Voor de mensen die geen cadeaubon kregen, lag dat lager: 26 procent liet de sigaretten ook een jaar later nog links liggen. In totaal konden de deelnemers 350 euro aan cadeaubonnen verdienen als ze een jaar lang niet rookten.

SineFuma, het bedrijf dat de trainingen bij dit experiment verzorgde, krijgt nog regelmatig vragen over het onderzoek. ,,Veel bedrijven twijfelen toch over het geven van cadeaubonnen. Vooral omdat je vaak ook te maken hebt met collega’s die niet roken en dus geen beloning krijgen. Vaak vinden bedrijven het aanbieden van een training wel genoeg”, aldus Van Kessel.

Achmea gaat mensen ook helpen met het stoppen omdat de organisatie zich realiseert dat stoppen niet iets is dat je ‘van de een op de andere dag doet’. Van Duin: ,,Dit jaar bieden we ondersteuning aan mensen die gaan stoppen met roken. Iedereen die voor en bij ons werkt, kan een gratis professionele stoppen-met-roken-training volgen”, aldus de bestuursvoorzitter. Ook leveranciers, kinderen en partners van medewerkers mogen zich aanmelden voor de cursus.

Misgunnen

Voor mensen die nog wel roken, wordt het steeds ingewikkelder. ,,Meer mensen voelen zich al een paria als ze roken. Dat ga je straks ook bij bedrijven krijgen”, denkt Van Kessel. In Rotterdam ondervonden werknemers dat dit voorjaar al. CBRE Global Investors, eigenaar van het kantorencomplex Delftse Poort, vond rokers voor de ingang niet passen bij de uitstraling van het pand en trok een dikke gele lijn, waarbinnen niet meer gerookt mocht worden. Medewerkers van de bedrijven in het complex waren not amused. ,,Het lijkt wel of ze het ons niet meer gunnen, even roken”, aldus medewerker Jolanda.

