Ria (93): ‘Beste koop is m’n smarthorloge dat trilt om me te wekken’

Ria: ,,Dat ik alleen AOW heb en geen pensioen, ligt aan mezelf. Ik heb spijt dat ik m’n pensioen, dat ik had opgebouwd als postambtenaar, afkocht om meubeltjes van te kopen toen ik trouwde in 1956. Ik werkte nog vier jaar door, maar toen ik zwanger was kreeg ik ontslag. Zo ging dat in die tijd.



Mijn AOW is 1201,42 euro per maand. Mijn huur 565,39 euro, daar gaat de huursubsidie van 269 euro vanaf. Zorgtoeslag krijg ik ook: 104 euro. Mijn energiekosten zijn 60 euro. Ik schrijf mijn in- en uitgaven keurig op, net als vroeger bij de posterijen.