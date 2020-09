Recordaantal vrouwen aan de top: ‘Het werkt niet als iedereen hetero, 50 jaar, wit en man is’

Hoogleraar Mijntje Lückerath (51) staat zelf ook een beetje te kijken van de resultaten. Jarenlang verzuchtte ze dat er geen enkel schot zat in de zaak en nu is voor het tweede jaar op rij het aantal vrouwen in de bestuurskamers van beursondernemingen gestegen.



Volgens de Female Board Index, die dit jaar voor de dertiende keer verschijnt, zijn er van de 39 nieuwe bestuurders die sinds vorig jaar september zijn benoemd elf vrouw, wat neerkomt op 28,2 procent van alle bestuursbenoemingen. Dat is een recordaantal. Vorig jaar was ook al sprake van een stijging, maar die bleef toen net onder de 25 procent steken.



Omgerekend is nu 12,4 procent van de 225 directeuren een vrouw. Vorig jaar was dat 8,5 procent en het jaar daarvoor zelfs maar 5,7 procent. Hoewel het aantal vrouwelijke leiders – 28 van de in totaal 225 bestuurders – nog altijd ver onder het streefgetal van 30 procent ligt, is Lückerath positief. ,,Nadat we jarenlang een stijgende lijn zagen bij commissarissen, is er sinds vorig jaar ook echt een stijgende lijn in de directiekamers te zien’’, stelt ze verheugd vast. ,,Het is geen eenmalige toename gebleken.’’