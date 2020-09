Receptioniste schopt het in drie jaar tijd tot directeur van het Kurhaus

Het is september, de zomervakantie is ten einde, maar de hal van het historische hotel staat vol met gasten die een kamer hebben geboekt. Verderop, in de enorme balzaal van het Kurhaus, zitten tientallen gasten aan tafeltjes te ontbijten. Het zijn voornamelijk Duitsers die nog even van dit mooie weekeinde komen genieten in Scheveningen. Normaal is het ontbijt altijd in het restaurant, maar vanwege corona is dat verplaatst naar deze grote ruimte.