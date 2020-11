Psycholoog Marco geeft zijn zorgbonus van 1000 euro liever weg

Duizend euro ‘coronabonus’, die krijgen alle zorgmedewerkers binnenkort uitgekeerd vanwege hun inzet in deze zware tijden. Marco Kleen (48), klinisch psycholoog in Assen, hoeft het geld niet te hebben. ,,Ik stond niet in de frontlinie.’’

Marco Kleen werkt in de geestelijke gezondheidszorg en behandelt mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Hij was stomverbaasd over de mail dat hij 1000 euro zorgbonus zou ontvangen. ,,Ik heb nog nagevraagd bij m’n werkgever of ik er wel voor in aanmerking kom, want er zijn eisen aan gesteld door de overheid. Dat blijkt zo te zijn. De organisatie wil alle medewerkers zelf de vrijheid geven om te bepalen wat ze ermee doen.’’ Ook andere zorginstellingen vragen de bonus aan voor alle personeelsleden om onenigheid en scheve gezichten te voorkomen.

Keihard werken

De psycholoog is niet van plan de bonus aan te nemen. ,,Mijn werk was anders, maar niet per se zwaarder. Collega’s op bepaalde afdelingen hadden het wel een stuk zwaarder, bijvoorbeeld bij de ouderenzorg.’’

In de geestelijke gezondheidszorg in Drenthe, Groningen en Friesland merkte Kleen tijdens de eerste golf niet veel van corona op zijn werk. Het veranderde natuurlijk wel wat, zo moest de groepstherapie eerst online. Daarna werden de therapiegroepen verkleind, van acht naar zes mensen, vertelt hij. ,,Ik heb keihard moeten werken om die 25 procent in te halen. Maar niet zoals artsen of verplegers op de ic. Ja, ik moest thuiswerken en de kinderen babbelden er ‘s middags tussendoor, maar hoe erg is dat?’’

Steun

Het geld is nog niet binnen, maar de psycholoog heeft al besloten wat hij ermee gaat doen: schenken aan de stichting Zorg na werk in coronazorg. Die stichting is door twee artsen opgezet voor zorgmedewerkers die in de frontlinie van de coronazorg werken en zelf door besmetting met Covid-19 op de ic zijn beland of overleden. Zorgmedewerkers - of nabestaanden - kunnen een aanvraag doen voor financiële bijstand van 30.000 of 50.000 euro.

Rob Kok van de stichting vertelt: ,,ZWiC is bedoeld voor handen aan het bed: verpleegkundigen, maar ook thuiszorg of ouderenzorg bijvoorbeeld. Revalideren na een ic-opname kan maanden duren, en als iemand de kostwinner is, kan dat snel voor financiële nood zorgen.’’

58 aanvragen

Inmiddels heeft de stichting 58 aanvragen gehad en er al 41 toegekend. Kok vindt het gebaar van Kleen ‘heel sympathiek’. ,,Een heel mooi initiatief natuurlijk. Tot nu toe hebben we nog niet van meer mensen gehoord dat ze hun zorgbonus aan ons willen schenken.’’

Kleen plaatste zijn plan in een persoonlijk bericht op LinkedIn. ,,Inmiddels is het al meer dan 160.000 keer bekeken! Een collega vertelde me daarna dat ze haar bonus gaat geven aan een zzp’er die het zwaar heeft. Ik zeg altijd: compassie is besmettelijk. Wie goed doet, zorgt ervoor dat een ander dat ook gaat doen. Hoewel ik mensen niet een bepaalde kant op wil dwingen. Als collega’s wel vinden dat ze het geld verdienen, of ze willen het gewoon houden, is dat natuurlijk prima.’’

‘Vals’

De meningen over de zorgbonus zijn verdeeld, ook binnen de beroepsgroep. Kleen noemt de bonus ‘vals’. ,,De zorg is verschrikkelijk uitgekleed door bezuinigingen, net als het onderwijs. Nu wordt geklapt en krijgen ze een schouderklopje van duizend euro.’’ Het aardige gebaar verdoezelt volgens Kleen de grotere problemen in de sector: bureaucratie, te veel regels, personeelstekort. ,,Allemaal dingen die het minder aantrekkelijk maken voor mensen om in deze sector te gaan werken. Daarom wil ik een positief geluid laten horen.’’

