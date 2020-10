Professioneel danser Pom (29) werd stukadoor: ‘De rekeningen moeten toch worden betaald’

Baan kwijt door corona Het hotel waar Kim werkte, ging failliet: ‘Er komt een doorstart, maar zonder ons’

12 oktober Het ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Kim de Vries (28) uit Aalsmeer was manager on duty in een hotel in Amsterdam. Op 1 oktober stond het personeel na een faillissement op straat. ,,Het inleveren van onze spullen was een treurig moment.”