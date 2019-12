Peiling FNV-leden: grote onvrede over teveel aan regeltjes en gebrek aan waardering

Personeels­te­kort in de horeca naar recordhoog­te

6:48 Het aantal horecabedrijven dat heeft aangegeven te kampen te hebben met personeelstekort is daarentegen gestegen naar een recordhoogte van 35 procent. Het ondernemersvertrouwen in de horeca stond aan het begin van het vierde kwartaal op 1,9. Dit is de laagste stand in bijna zes jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)