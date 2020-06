Ook verkopers van sportprijzen in zwaar weer: ‘We bieden nu bekers aan voor helden in de zorg’

Zonder kampioenen, toernooiwinnaars en eerste plaatsen bij wielerwedstrijden zijn ook geen bekers en medailles nodig. Dat is te merken in de sportprijzenbranche. ‘De verkoop van sportprijzen is bij ons bijna helemaal weggevallen.'

Patrick Verrijt verkoopt zijn bekers, medailles en vaantjes aan sportclubs in de regio. ,,Voetbal, judo, turnen”, vertelt hij telefonisch. ,,Soms is het seriewerk, maar ik graveer ook persoonlijke zaken op bekers en ik laser glazen, met namen bijvoorbeeld.” Zijn eenmanszaakje GEBE heeft een showroom in het Noord-Brabantse Geldrop. ,,Maar veel bestellingen gaan via mijn webshop of e-mail. Normaal dan, want de handel is sinds drie maanden helemaal stilgevallen. Gelukkig heb ik mijn werk nog, dit is een bijverdienste.”

Dramatisch ingezakt

Allers Speciaalzaak is een begrip in de regio en daarbuiten voor sportprijzen, carnavals- en galakostuums. De broers Joost en Max Allers hebben hun winkel in Eindhoven drie maanden geleden nog verhuisd, naar een pand een halve kilometer verderop. Sindsdien is de verkoop dramatisch ingezakt. ,,Voor carnaval hebben we nog wel goed gedraaid”, vertelt Joost Allers, staand achter de toonbank. ,,Maar competities, toernooien, alle wedstrijden zijn afgelast. Dus zijn er ook vrijwel geen kampioenen uitgeroepen, op een enkeling na. Hopelijk beginnen de competities in september weer.”

Quote Ik vertrouw erop dat ze ons straks weer weten te vinden, tot dan zitten wij in de wachtkamer

Joost Allers De laatste jaren waren ook de galafeesten na de eindexamens voor Allers steeds lucratiever. Niets dit jaar. ,,En het carnavalsseizoen begint over vijf maanden weer. We weten echt niet wat we daarvan kunnen verwachten.” Toch heeft Joost Allers er nog vertrouwen in. ,,We hebben een gezond bedrijf en ik vertrouw erop dat de verenigingen ons straks weer weten te vinden. Tot dan zitten wij in de wachtkamer.”

Helden

Karin Lanza verkoopt alles wat met tennis en badminton te maken heeft. En ook sportprijzen. ,,Maar dat is voor 98 procent weggevallen”, verzucht ze. ,,Want zonder wedstrijden zijn er ook geen bekers nodig”, begrijpt ze. Normaal gaat veel van de verkoop van het eremetaal via de webshop bekerplanet.nl, naar klanten in heel het land en ook in België. Clubs uit de regio komen ook wel naar de winkel. ,,En particulieren. Ja, inderdaad. Als je je kleinzoon wil eren voor zijn zwemdiploma, hebben wij een mooie medaille voor hem.”

Lanza is blij dat ze niet van sportprijzen afhankelijk is. ,,Maar badminton is een binnensport, dat ligt nog stil. Alleen tennis is nu weer begonnen.” Al met al verwacht ze de winkel wel overeind te houden. ,,We moeten creatief zijn. We bieden nu bekers aan voor de helden in de zorg. Misschien dat dat werkt.”

Quote De verkoop van sportprij­zen is voor 98 procent weggeval­len, zonder wedstrij­den zijn er ook geen bekers nodig Karin Lanza