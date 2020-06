Ontslagen ambtenaar sluisde 1,8 miljoen euro weg via zus

Lerares Lucelle (46) is dol op haar vak: ‘Heb nog nooit iets volgens het boekje gedaan’

7 juni Ze was al docent van het jaar en nu is ze ook ambassadeur van een nieuwe landelijke campagne voor werken in het onderwijs. Na amper vijf minuten in haar gezelschap snap je waarom. Lucelle Comvalius (46), docent maatschappijleer in Ermelo is één brok passie voor haar vak.