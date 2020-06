Onderzoek: thuiswerken goed voor welzijn, maar soms niet voor beoordeling

Dat we op het moment van haar promotie massaal thuiswerken, kon Maral Darouei, onderzoeker aan de Universiteit Leiden, natuurlijk niet voorzien toen ze vier jaar geleden aan haar promotieonderzoek begon. Haar onderzoek is ook niet helemaal te vergelijken met de huidige situatie, benadrukt ze meteen. ,,In mijn onderzoek ga ik ervan uit dat thuiswerken een keuze is voor individuen zelf. Nu was het een dringend advies vanuit de overheid. Dat maakt wel degelijk verschil.” Toch ziet zij ook overeenkomsten in de literatuur die ze voor haar onderzoek raadpleegde: fulltimewerkers die zich geïsoleerd voelen, bijvoorbeeld.

Darouei keek in haar onderzoek naar de effecten van thuiswerken op de persoon zelf. Ze legde aan 34 werknemers twee weken lang drie keer per dag een vragenlijst voor. ,,Op dagen dat mensen thuiswerken, ervaren ze minder werk-familieconflict en tijdsdruk. Ze hoeven niet te reizen, kunnen zelf hun dag indelen en worden minder vaak lastiggevallen door collega’s. Dat betekent dat ze vaak efficiënter kunnen werken”, aldus Darouei. Het gevolg? De volgende dag zijn deze werknemers bevlogener, positiever en minder uitgeput. ,,Als er namelijk wel werk-familieconflict is, geven veel mensen de bron - in dit geval het werk - de schuld.”

Beoordeling

Thuiswerken leidt met andere woorden tot een beter welzijn. Maar, zijn leidinggevenden ook blij met thuiswerkers? Ze zette een scenariostudie op waarbij de helft van ruim 300 leidinggevenden medewerkers te zien kreeg die fulltime op kantoor werken, de andere helft beoordeelde werknemers die twee dagen in de week thuiswerken. Het resultaat? De laatste groep werd lager beoordeeld. ,,Leidinggevenden denken dat thuiswerkers minder betrokken zijn en krijgen daardoor lagere prestatiebeoordelingen dan mensen die fulltime op kantoor zitten”, aldus Darouei. En daar zit nog extra nuance in: thuiswerkers zonder kinderen krijgen vaker een lagere beoordeling en deze beoordeling wordt vooral gegeven door mannelijke leidinggevenden die nooit thuiswerken. ,,Er hangt een stigma om thuiswerken. Het lijkt erop dat geldige redenen om thuis te werken altijd gepaard gaan met zorgverantwoordelijkheden. De werkgever begrijpt in zo’n geval niet dat je het ook zonder kinderen nodig hebt en dat de flexibele werkmogelijkheden goed zijn voor ieders welzijn”, vindt Darouei. ,,Het is zorgwekkend dat mensen die bijvoorbeeld geen kinderen hebben, daarin benadeeld worden. Uit eerder onderzoek blijkt ook dat aan hen vaak wordt gevraagd om hun vakantie om de schoolvakantie heen te plannen en langer op kantoor te blijven.”

Na corona

Het massale thuiswerken van de afgelopen maanden heeft hoe dan ook effect op het beeld van leidinggevenden, denkt de promovenda. ,,Recent was er nog een onderzoek in België waaruit bleek dat leidinggevenden nu positiever zijn over thuiswerken van hun werknemers. Ze ervaren nu zelf ook hoe het is om thuis te werken. Vergaderingen worden efficiënter en de productiviteit is gestegen. Al komt dat ook doordat mensen misschien langer doorwerken, dat is natuurlijk niet per se de bedoeling.”



De lessen die we kunnen trekken uit haar onderzoek? ,,Uit mijn onderzoek komt naar voren dat het vertrouwen heel belangrijk is. De negatieve percepties zijn er, daar moeten we ons bewust van worden”, zegt Darouei. ,,Leidinggevenden en werknemers kunnen bijvoorbeeld samen kijken naar een flexibiliteitsplan. Hoeveel dagen werk je thuis, wat kan een leidinggevende die dagen verwachten en hoe ziet die thuiswerkomgeving eruit? Transparantie is heel belangrijk, daarmee kun je die onbewuste vooroordelen iets wegnemen.”