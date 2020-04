Onderzoek: meeste bedrijven doen niet aan vacaturestop

Gaan de sollicitatieprocedures nog wel door, vragen veel werkzoekers zich nu af. Het is gelukkig niet alleen maar kommer en kwel in deze coronatijd, laat een onderzoek van vacatureplatform Spielwork zien. Bijna de helft van de bedrijven zegt gewoon door te gaan met de werving.

In deze onzekere tijd hebben veel werkzoekenden vragen over hoe het nu zit met solliciteren. ,,We kregen de afgelopen veel de vraag of wij nog bedrijven wisten die nog wel nieuwe mensen aannemen en hoe het sollicitatieproces er dan uitziet’’, zegt Teun Raymakers, Head of Account Management bij Spielwork. Genoeg reden om eens onderzoek te doen naar recruitment in tijden van corona.

Spielwork is een bedrijf dat via online formats ‘eerlijke visuele vacatures’ maakt, vacatures waardoor de sollicitant wél een goed beeld krijgt van het bedrijf en de functie. Het bedrijf heeft een breed klantenbestand en netwerk opgebouwd, met grote namen als KPN en ABN AMRO, maar ook met kleinere klanten als een advocatenkantoor met 10 man personeel. Aan dit soort organisaties legde Spielwork een vragenlijst voor. De enquete werd in totaal 210 keer ingevuld.

Vacaturestops

Van alle respondenten gaf ‘slechts’ 22 procent aan op dit moment een vacaturestop te hebben. Bijna de helft gaat gewoon door met het werven van mensen. Van de bedrijven die zijn gestopt met de werving, geeft 93 procent aan dat dit volledig te wijten is aan de coronacrisis. Raymakers was verrast door de grotendeels positieve resultaten. ,,Het viel me mee, ik had verwacht dat meer bedrijven een vacaturestop zouden hebben omdat we in een erg onzekere situatie zitten.’’

Ook is de bedrijven gevraagd wanneer ze verwachten weer verder te zullen gaan met het aannemen van mensen. Iets meer dan een kwart van de respondenten verwacht dit weer in juni op te pakken. Een heel klein deel, 5 procent, is optimistisch en denkt dat ze per 1 mei weer nieuwe collega’s gaan verwelkomen.

Vitale branches

Spielwork ziet dat het verschil tussen de verschillende beroepssectoren groot is. In de sector Media & Communicatie heeft 67 procent van de bedrijven een volledige vacaturestop, iets meer dan een derde zet het werven gedeeltelijk voort. ,,In de recreatie en horeca zie je dit ook gebeuren, maar dat was natuurlijk wel verwacht.’’ In de ICT daarentegen is geen enkel bedrijf gestopt met werven. ,,De werving in de vitale branches gaat natuurlijk gewoon door, zoals in de ICT, daar kun je nu niet zonder.’' Ook in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, bij justitie en het openbaar bestuur zijn de percentages vacaturestops laag.

Inwerken

Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat de nieuwe medewerkers pas in gewerkt zullen worden als de situatie dat weer toelaat. Toch gaat een groot deel van de bedrijven hier wel mee door, 44 procent doet het inwerken momenteel digitaal.

Het valt Raymakers op dat bedrijven heel creatief zijn geworden in de coronatijd. ,,We zien dat bedrijven online rondleidingen op de werkplek organiseren en de sollicitatieprocedures binnen no time aanpassen, dat is erg leuk’’ Spielwork wil met het onderzoek werkzoekenden ook een beetje geruststellen: solliciteren kan gewoon nog. ,,Het is fijn dat we toch nog iets positiefs kunnen laten zien.’’

