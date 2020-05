Onderzoek: aantal vacatures weer licht gestegen, maar we moeten niet te vroeg juichen

Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal vacatures alleen maar gekelderd. Nu is er goed nieuws: de cijfers laten de afgelopen twee weken een lichte stijging zien. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Intelligence Group en Jobdigger.

Direct na het uitbreken van de crisis is het aantal vacatures rap gedaald. Het aanbod vergeleken met januari was in maart liefst 23 procent lager, bleek al uit eerder onderzoek. In de afgelopen twee weken is die daling echter gestagneerd en nu laten de cijfers zelfs een kleine stijging zien, blijkt uit de meest recente cijfers.

Uit de laatste cijfers blijkt dat de afname van het aantal nieuwe vacatures de afgelopen weken blijft steken op ongeveer 25 procent sinds de coronacrisis. ,,Direct na de intelligente lockdown heeft de arbeidsmarkt een enorme dreun gekregen, maar die daling heeft niet echt doorgezet”, zegt Geert-Jan Waasdorp, directeur van de Intelligence Group.

Vergeleken met de eerste tien weken van dit jaar is bij werkgevers de krimp nog steeds groter dan bij (uitzend)bureaus, namelijk: 36 tegenover 18 procent. De lijn laat nu een lichte stijging zien van een paar procent. De toename is goed nieuws, vindt Waasdorp. Maar hij waarschuwt wel voor een tweede dreun. ,,Het slechte nieuws ontbreekt nog want want we moeten nog de cijfers van CBS en UWV krijgen. We gaan richting een explosie aan werkloosheid, alleen hebben we daar nog geen data van.”



Beroepsniveaus

Tussen de beroepsniveaus zijn volgens de laatste cijfers grote verschillen te zien. Middelbaar opgeleiden hebben het meeste last van de krimp van de arbeidsmarktvraag. Voor deze groep is het aantal vacatures met 28 procent afgenomen, iets boven het gemiddelde. Voor hbo’ers is dit 21 procent, voor wo’ers ‘slechts’ 16 procent.

Zowel hoog als lager opgeleiden zijn bang om hun baan in het komende jaar te verliezen. Die cijfers vallen volgens de Intelligence Group beduidend hoger uit dan voor de crisis. Toen vreesde 8 procent van de (v)mbo’ers voor hun baan, nu is dat 15 procent. Voor de hoger opgeleiden is het cijfer gestegen van 7 naar 12 procent.

De klap is niet in alle provincies even groot. Zeeland is het hardst getroffen, daar nam het aantal vacatures met een derde af. Drenthe en Groningen laten ongeveer dezelfde daling zien. Richting de Randstad, in Zuid-Holland maar ook in Noord-Brabant liggen de cijfers iets onder het landelijk gemiddelde.

Dynamiek

Van echt goed nieuws is volgens Waasdorp geen sprake. Hij verwacht dat Nederland binnen drie maanden met een nieuwe fikse daling te maken krijgt. ,,Als dan blijkt dat het aantal vacatures met 40 procent is gedaald, is dat lang niet zo erg als dat het 90 procent zou zijn. Dan is er nog voldoende dynamiek in de arbeidsmarkt.”

Waasdorp gelooft dat we er bovenop gaan komen, ook na een tweede dreun. Dat heeft met verschillende factoren te maken, onder meer met het de lage werkloosheidscijfers voor de crisis en de grote schaarste. ,,Voor de crisis had de arbeidsmarkt hier al mee te maken, gelukkig is die schaarste er nog steeds.” Wekelijks verschijnen er nog steeds 50.000 nieuwe vacatures en is de arbeidsmarkt door de flexibele contracten erg veerkrachtig. Mensen kunnen hierdoor sneller overstappen naar een andere baan.

Hij durft het bijna niet te zeggen, maar Waasdorp is ‘blij’ dat vooral jongeren geraakt worden door de coronacrisis. ,,Die zijn veel weerbaarder en hebben meer mogelijkheden om linksaf of rechtsaf te gaan op de arbeidsmarkt.”