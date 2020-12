Oliebollenkramen draaien op volle toeren: ‘Meer drukte dan dit kunnen we niet aan’

VIDEO Deze multimiljo­nair (30) in gouden Lamborghi­ni verovert Nederland met... badkamerte­gels

29 december Chahid Charrak (30), online bekend als ‘Dutch Performante’, verliet school op zijn veertiende en woont nu in een luxueuze villa met bijpassende sportwagen. De Zeewoldenaar werd multimiljonair in de sanitair- en tegelhandel en is groot op internet met opdrachten waarbij jongeren onder meer een Rolex kunnen winnen. ,,Mijn ouders waren eerst flink teleurgesteld in mij.”