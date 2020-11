Noordzeevissers vrezen voor baan vanwege brexit: 'Het is elke dag D-day voor ze’

Het zijn bepaald niet de beste tijden voor vissers in Nederland. Vorig jaar werden ze al geconfronteerd met een pulsverbod vanuit de Europese Unie, door de aanleg van grote windmolenparken in de Noordzee gaat er veel visgrond verloren en door corona is de visprijs gedaald. En dan heb je ook nog die nare brexit, waarvan niemand weet wat voor gevolgen die zal hebben. De onzekerheid over de toekomst is groter dan ooit bij Nederlandse Noorzeevissers. ,,Het is iedere dag D-day voor ze’’, zegt Ridder.