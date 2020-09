Militairen verbijsterd over 30 procent extra salaris voor topadviseurs

De zogenoemde stafadjudanten krijgen het geld omdat Defensie al jaren vindt dat deze militairen zijn ondergewaardeerd. Formeel zijn ze onderofficier, maar de mannen staan wel aan de zijde van de hoogste generaals, die via hen op de hoogte blijven van wat er speelt bij onderofficieren en manschappen. Stafadjudanten brengen gevraagd en ongevraagd advies uit. Tegelijk zijn ze ook een belangrijk klankbord voor de soldaten, korporaals en sergeanten en hebben ze een coachende rol. Omdat de stafadjudanten meer doen dan hun collega-adjudanten krijgen ze nu al het salaris van een kapitein, een officier. Toch is dat volgens de legertop nog steeds te weinig.

Dit voorjaar brak er onder militairen al onrust uit over een voorgenomen bonus. Daarvoor zou geld worden gebruikt dat bedoeld was om jonge talenten voor de krijgsmacht te behouden. Na kritiek ging dat plan van tafel en werd besloten de stafadjudanten individueel te belonen. Nu blijkt uit documenten die de vakbond heeft opgevraagd, dat ze allemaal het salaris van een majoor krijgen. Een bonus die kan oplopen tot 1500 euro bruto per maand, meer dan 30 procent van het huidige loon.

Boos

Het precieze bedrag dat de topadviseurs krijgen, blijft geheim en dat is precies wat voorzitter Jean Debie van VBM zo boos maakt. ,,De salarissen van deze topadviseurs zijn niet transparant, maar dit zijn wel de mensen die een voorbeeldfunctie hebben. Er moet geen discussie zijn over hun salaris. Als de top vindt dat ze hoger beloond moeten worden, vinden wij dat prima. Als het maar gebeurt volgens de regels die voor alle militairen gelden. Het is nu volstrekt mistig waarom zij dit salaris krijgen.’’

Defensie laat weten dat de functie van stafadjudant zulke bijzondere verplichtingen met zich meebrengt dat de generaals het salaris van een majoor daarbij passend vinden. De wens is om dat ook in wet- en regelgeving vast te leggen, maar omdat dit veel tijd kost is voor de huidige stafadjudanten voor deze oplossing gekozen. De legertop wil met de bonden in gesprek hoe het salaris voor deze functies in de toekomst beter is te regelen.

Bekijk hieronder onze trending nieuwsvideo's: