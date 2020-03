‘Mijn vader wilde altijd al een ijssalon, toen hij was overleden opende ik hem

Pastelkleurige banken, een zwart-wit geblokte vloer en milkshakes met slagroom en snoepjes als topping: in de nieuwe ijssalon van Marijeta en Bappie Tetteroo uit Nieuwerkerk aan de IJssel is alles in Amerikaanse retrostijl. Strakke en ongezellige ijssalons vinden de twee maar niets. Nee, sfeer moet er zijn. Marijeta: ,,Dat mensen met plezier een ijsje halen.’’

En dus zet Bappie (30) een maand voor de officiële opening van Het IJstaartje nu zachtroze krukken in elkaar. Ze lieten er hun meubels speciaal voor uit Amerika komen. De kartonnen dozen liggen nog voor de deur. Want met Amerika heeft het stel dan niet zoveel, met de fifties des te meer. Marijeta (38): ,,Zoveel restaurants zien er hetzelfde uit. Heel eentonig.’’

Taarten

,,We maken alles vers’’, vertelt Bappie over de plannen voor Het IJstaartje. ,,Het ijs in samenwerking met een Italiaanse ijsboer, die heeft het ons geleerd.’’ Marijeta bakt de taarten. ,,Dat deed ik eerst vanuit huis. Taarten, cupcakes, koeken. Steeds meer mensen, bedrijven en scholen weten me te vinden. Het begon als hobby. Mijn moeder stond in de keuken, ik keek altijd mee. Zo is de liefde gegroeid.’’

Straks worden de taarten vanuit de zaak verkocht. ,,We krijgen al veel reacties en aanvragen. En van de week stonden er al mensen voor de deur of ze al een ijsje konden kopen. Bij ons kun je straks ook op het terras een kopje koffie met gebak nemen’’, zegt Bappie,

In zijn woonplaats Nieuwerkerk bestiert Bappie ook een sportschool. Daarmee gaat het volgens hem zo goed dat hij nu op zoek is naar een tweede locatie. Daarin speelt zijn vader, net als bij de stap naar ijsverkoop, ook een belangrijke rol. ,,Samen zijn we tien jaar geleden de sportschool begonnen. Mijn vader wilde altijd al een ijssalon openen. Bijna drie jaar geleden overleed hij. Nu open ik hem.’’ In de salon werkt een schilder aan een portret van vader Henk op de muur. ,,Hij brengt geluk.’’

IJsbrommer

Afgelopen zomer trok Bappie met een ijsbrommer rond om ijs te verkopen. ,,Op Marktplaats vond ik een ouderwetse brommer. Het was een test. Ik wilde proberen hoe het zou gaan. Henkie’s IJsbrommer, heb ik hem genoemd, naar mijn zoontje.’’

Hij wilde alles in zijn eentje doen, vult Marijeta aan. ,,Ik was thuis met mijn zoontje en schoonmoeder. ‘s Middags gingen we bij het strand kijken. Er stond een enorme rij. Hij vroeg gelijk of ik bij kon springen’’, lacht ze. ,,We kregen erg goede reacties. Mensen vroegen: Staan jullie er morgen weer? Dat mensen echt terugkomen, was erg leuk om te zien.’’

En nu dus een zaak, die niet alleen in de zomer, maar ook in de winter open blijft. In de zomer richten ze zich voornamelijk op ijs, milkshakes en wafels. In de winter op taarten en bonbons. Bappie: ,,Maar dan kun je ook nog steeds wafels met ijs nemen, hoor. We hebben het hele jaar door ijs. Ik wilde een echte dorpszaak opzetten, waar ook mensen uit de omgeving naartoe komen. Zodat mijn zoontje later zowel de sportschool als de ijssalon kan overnemen. Dan blijft het in de familie Tetteroo.’’