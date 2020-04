Met deze vijf tips maak je een indrukwekkende sollicitatievideo

Geen vitaal beroep en ‘gewoon’ aan het werk: ‘Lunchen doen we niet meer in een keet’

6 april Toiletpapier ingeslagen, start de auto niet meer. Gelukkig is daar de monteur. Want naast al die mensen die nu thuis, in de supermarkt of in de zorg werken, zijn er ook nog mensen zonder ‘vitaal’ beroep die gewoon elke dag naar hun werk gaan. Hoewel, gewoon?