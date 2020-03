‘Manager van de eeuw’ Jack Welch overleden op 84-jarige leeftijd

Hij is gestorven aan nierfalen, zo verklaarde zijn vrouw Suzy gisteren aan The New York Times. Hij begon bij GE als chemisch ingenieur, waarna hij al snel de jongste bedrijfsleider ooit werd.



Hoewel het bedrijf winstgevend was, vond Welch dat het te groot was om flexibel te kunnen zijn. Hij deelde de divisies van het bedrijf op in ‘winners’ en ‘losers’. In vijf jaar tijd verkocht hij meer dan tweehonderd activiteiten en sloot hij tientallen fabrieken. Werknemers die niet goed presteerden, werden massaal op straat gezet.



Welch werd door werknemers in alle lagen van het bedrijf simpelweg aangesproken als Jack. Hij kende de namen van duizenden werknemers uit het hoofd en liet niet na om handgeschreven briefjes te sturen met positieve of negatieve kritiek.